«Великий манипулятор»: каждый твит Илона Маска приносит кому-то целое состояние

Илон Маск делает огромные деньги на одном сообщении в Твиттере. Фото: REUTERS

Раньше Илон Маск был просто экстравагантным бизнесменом. В одном ряду с Ричардом Бренсоном (основателем компании Virgin) или Олегом Тиньковым. Такие богачи выделяются на фоне остальных, довольно скучных толстосумов, но при этом редко выбиваются на вершину списка Forbes. Маск стал исключением.

Основатель Tesla за прошлый год увеличил свое состояние на порядок – до 200 млрд долларов. И стал самым богатым человеком в мире. Во многом – благодаря собственной харизме. Илон Маск – суперзвезда в сфере стартапов. Он собрал многомиллионную армию поклонников. И не просто фанатов, а людей, вкладывающих в его компанию собственные деньги. Акции Tesla, по мнению большинства экспертов, раздуты примерно в 30 раз. Но это не смущает частных инвесторов со всего мира. Они верят в светлое будущее и путешествия к другим планетам, которое обещает им Маск (основатель в том числе и компании SpaceX), а не скучным расчетам высоколобых очкариков из крупных инвестбанков.

Дошло до того, что любое заявление бизнесмена теперь воспринимают как призыв к действию, которое может принести прибыль. В январе Маск ни с того, ни с сего разместил в профиле своего Твиттера хештэг «bitcoin» - и спрос на эту криптовалюту резко вырос. По сути, именно Маск спровоцировал резкий рост стоимости биткоина, который за месяц подорожал в несколько раз и сейчас стоит $56 тысяч.

Потом он поддержал флешмоб «реддиторов» (биржевых партизан, которые объединяются в интернете, чтобы разгонять стоимость акций мелких компаний - «КП» писала о них). Те ради развлечения создали свою криптовалюту – Dogecoin (то есть «собачью монету»). И благодаря Маску раздули ее стоимость в несколько десятков раз.

Дальше – больше. В начале февраля стало известно, что компания Tesla, чья чистая прибыль в прошлом году составила всего $700 млн (за весь год), взяла и купила биткоины на сумму вдвое больше - $1,5 млрд. Решение, скажем так, экстравагантное. Крупные компании так не рискуют. Но что произошло после? Правильно! Стоимость биткоина на этих новостях снова подскочила.

Другими словами, Маск нашел способ зарабатывать не только на создании электрокаров, но и на своих твитах. Когда тебя безусловно боготворят десятки миллионов инвесторов (только в Твиттере на него подписаны 43 млн человек), этим ресурсом можно с легкостью пользоваться и зарабатывать на этом миллиарды долларов. Главное – делать вид, что ты ни причем.

- Действия Tesla не отражают напрямую мое мнение. Купить немного биткоинов, которые являются просто менее глупой формой денег, чем наличные, достаточно авантюрно для компании из индекса S&P 500, - написал Маск.

Основателя Tesla уже обвиняли в мошенничестве. Пару лет назад он написал в Твиттере, что готов выкупить все акции Tesla, и при этом назвал цену, которая на тот момент сильно превышала рыночную. После этого сообщения котировки компании снова стали расти. И это стало поводом для разбирательства. Комиссия по ценным бумагам и биржам США наложила на Маска штраф в 20 миллионов долларов и отстранила его от прямого управления компанией на три года. Правда, это ни на что не повлияло.

А вот на криптовалютном рынке регулятора и каких-либо внятных правил игры нет. Поэтому здесь мультимиллиардер может делать и говорить практически что угодно. При такой анархии никто не может наказать Илона Маска за инсайдерскую торговлю или за излишнее влияние на рынке.

- Биткоин - почти такая же чушь, как и традиционные деньги. Ключевое слово - «почти», - заявил на днях Маск. А потом пояснил одному из пользователей: «Удивительно, что простой хеш-текстовый файл с использованием криптографии можно обменивать на реальные товары и услуги».

Инвесторы интерпретировали заявление по-разному. С одной стороны, Маск назвал биткоин «чушью» (а точнее, он использовал английское слово bullshit). А с другой, сказал, что обычные деньги – это еще бОльшая чушь. Продавать или покупать биткоин в таких условиях? Этого спекулянты так и не поняли. Поэтому котировки основной криптовалюты после сообщения почти не изменились.

Илон Маск. Фото: REUTERS

К слову, зарабатывает на своей популярности не только Маск, но и его родственники. Недавно младший брат Илона продал акции Tesla на 25 миллионов долларов. На самом пике их стоимости. Совпадение? Вряд ли.

В ближайшем будущем экстравагантный миллиардер может запустить еще одну «ракету» и еще сильнее оторваться от конкурентов по списку Forbes. Его компания SpaceX (занимается отправкой на орбиту интернет-спутников и космических туристов) уже оценивается в $100 млрд долларов, а Маску там принадлежит почти половина акций. И это при том, что сама компания еще не котируется на бирже. Как только произойдет первичное размещение акций, стоимость может взлететь в несколько раз.

Адепты основателя Tesla уже несколько лет находятся на низком старте. И ждут не дождутся, когда можно будет вложить деньги в еще одно детище Маска. Как сказал один из частных инвесторов, людям нужна новая Tesla (то есть компания, которая может вырасти в десятки раз и всех обогатить). Если Илону удастся и этот фокус, то он действительно станет великим - инженером, бизнесменом и манипулятором. После такого можно будет точно идти в президенты. Например, Марса, который предприниматель грезит покорить с самого детства.

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