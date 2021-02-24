Вопрос дня: А кто был вашим героем в школьные годы? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Российские школьники своими героями считают близких - родителей, бабушек и дедушек. Такой вариант ответа оказался самым популярным в опросе, проведенном организаторами Российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» вместе с проектом «Мотивирующие цифровые уроки».

В связи с этим - наш вопрос дня: А кто был вашим героем в школьные годы?

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы:

- У нас в военном городке крутили черно-белые ленты о войне. Настоящим героем был командир разведгруппы лейтенант Травкин из фильма «Звезда». А перед глазами стоял наш комполка Романов. Он воплощал образ советского офицера, а его замполитом был мой папа Григорий Михайлович, который называл себя комиссаром.

Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, основатель Межрегионального отцовского комитета:

- Моими героями сначала были индейцы апачи, их играл Гойко Митич. Потом - вьетнамские партизаны, сражавшиеся с американскими империалистами. А потом... группа АВВА.

Валентина САФРОНОВА, президент Ассоциации российских флористов:

- Героем моего детства был мой дедушка. Генерал Николай Власович Перминов прошел всю войну от Брянска до Берлина. Был начальником штаба Дальней авиации и правой рукой маршала Голованова.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Чапаев рождал детские боевые фантазии как самый яркий борец за рабочее дело, который и погиб за него героически. Меня восхищало, как он разбивал полки белых. Позже героями стали полководцы Великой Отечественной. Маршал Победы Жуков и Верховный главнокомандующий Сталин.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Дед мой говорил, что истинные герои остались на войне. А моим героем был Валерий Чкалов. Судьба подарила встречу с товарищем Чкалова, полярным штурманом Валентином Аккуратовым, все герои 30-х годов были его друзьями, и он, куря трубку, предлагал с ним махнуть по 50...

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Виктор Талалихин и Зоя Космодемьянская. И еще, наверное, Александр Матросов. Тем, кто сегодня называет героем Железного человека, наверное, сложно понять, как можно было не в кино, а по-настоящему закрыть собой немецкий пулемет...

Андрей ЛАМАНОВ, экс-командир Ту-154, посадивший неисправный самолет в Ижме:

- Главным героем был мой отец. Он руководил крупным авиапредприятием в Казахстане. В его подчинении было три аэропорта, из них два - совместного базирования с ВВС.

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