Во Франции Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании

С 2013 года Жерар Депардье является гражданином Российской Федерации Фото: REUTERS

Жерару Депардье предъявлены официальные обвинения в изнасиловании и сексуальном посягательстве. Как утверждает Le Monde со ссылкой на источник агентства Фраyс Пресс, речь о старом деле, которое тянется еще с 2018 года, а новые обвинения актеру предъявили еще в середине декабря, но его юристы тщательно это скрывали.

Заявление на Депардье, который, напомним, с 2013 года является гражданином Российской Федерации, написала молодая актриса. Имя ее держится в тайне, на французские журналисты сумели установить, что Депардье – друг семьи своей предполагаемой жертвы. Она подверглась сексуальному насилию, по ее собственным словам, в августе 2018 года в парижском доме знаменитого актера. Молчать она не стала, несмотря ни на звездный статус обидчика, ни на дружбу с ним родителей, и пошла в полицию. Но расследование затянулось и в какой-то момент просто застопорилось.

В июне 2019 года дело было официально закрыто. Прокуроры фактически признали, что не могут доказать, было ли на самом деле совершено то, что в красках описывает потерпевшая. Но в августе 2020-го актриса подала апелляцию, и дело завертелось с новой силой. И вот, теперь дошло до предъявления официальных обвинений.

- Мсье Депардье остается на свободе без какого-либо судебного контроля. Он полностью оспаривает все обвинения в своей адрес, - заявил адвокат актера Эрве Темим. – Предъявленные обвинения дают ему возможность активно защищаться во время судебного разбирательства.

Кстати, Жерар Депардье рискует повторить судьбу одних из своих киногероев. В 2014 году на экраны вышел фильм «Добро пожаловать в Нью-Йорк», в котором Депардье исполнил роль кандидата в президенты Франции. По делам он едет в США, где устраивает оргию с проститутками. Но жриц любви ему оказывается мало, и он насилует горничную. Против него заводят дело, которое губит его карьеру и политические амбиции. Режиссер картины Абель Феррара не скрывал, что вдохновлялся историей Доминика Стросс-Кана, бывшего директора Международного валютного фонда. Только вот Стросс-Кана в конце концов полностью оправдали. Как сложится секс-скандал Депардье, покажет время и судебное разбирательство.

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