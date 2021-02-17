«Черный расизм» вот-вот угробит Голливуд. Ему на смену должен прийти «Мосфильм»!

Фредди Меркьюри — мигрант из семьи мигрантов, начинал рабочий путь в Британии грузчиком. Но старался интегрироваться: честно окончил элитный лондонский колледж, пел на безупречном английском Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АГРЕССИЯ МЕНЬШИНСТВА — ТАРАН ДЛЯ РАЗВАЛА ОБЩЕСТВА

— Сейчас хорошее время быть геем. Это выгодно для бизнеса, — заявил некий канадский журналист, пытаясь выдавить из певца Фредди Меркьюри признание в собственной нетрадиционности.

Это интервью бралось в 1984 году, на заре нынешней Либеральной Революции, когда еще было позволительно проговариваться. Изнанку души человека — обратную сторону его способности к творчеству — цинично выворачивали. Представителей секс-меньшинств (которые, см. Меркьюри и его собратьев по цеху, были сливками элиты) — объявили «угнетенными».

Это было удобно, чтобы вести атаку на старые национальные государства и их крепкие традиционные общества — преграды на пути глобализма.

Сейчас, к 2021 году, Европа и США «голубее», чем когда бы то ни было, за гомофобную шутку можно лишиться работы, за отказ печь пирог на гей-свадьбу — схлопотать серьезнейшие проблемы в бизнесе. Свобода, радуга, равенство!

Но вечный бой продолжается. Оказывается, все это время мы знать не знали, что в структуры Запада проник страшный невидимый враг — русские агенты… то есть нет, это из другого темника, мы хотели сказать: «институциональные расисты». Это те, кто год за годом, столетие за столетием подвергают людей других рас — в основном темнокожих, но, впрочем, не только их — СИСТЕМНОМУ УГНЕТЕНИЮ!

Однако нашлись отважные журналисты и честные политики, открывшие нам глаза на виновника всех бед — белых гетеросексуальных мужиков наподобие Трампа, которые отравляют общество своей ненавистью к «иному».

Поэтому сегодня канадский журналист пел бы так:

— Мистер Меркьюри, ваше настоящее имя — Фаррух Булсара, вы уроженец Занзибара, в детстве переехавший в Англию. Расскажите, как вы исстрадались от белого колониализма? Как отравляли вашу жизнь британская националисты? Как ваши первые песни отвергали и отказывались брать на радио — это было, конечно, проявлением институционального расизма? Ненавидите ли вы все британское — ведь это лично колониалист Уинстон Черчилль мешал вам петь? Хотите ли вы прекращения этой несправедливости?

«БОРЬБА С РАСИЗМОМ» УБИВАЕТ СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

Как было на самом деле? Фредди Меркьюри — мигрант из семьи мигрантов, начинал рабочий путь в Британии грузчиком. Но старался интегрироваться: честно окончил элитный лондонский колледж, пел на безупречном английском, даже имя-фамилию европеизировал.

А теперь представьте, что все было бы иначе. Что Фарруха из Занзибара приняли бы в элитный лондонский колледж по квоте на Фаррухов из Занзибара. Что учителя из боязни прослыть «расистами» ставили бы ему только хорошие отметки. Что его песни взяли бы в ротацию на радио, а потом и на телевидение благодаря diversity — политике «равной представленности меньшинств».

Стал ли он бы тогда выкладываться на каждом концерте по полной, старался ли бы сделать каждый новый альбом лучше предыдущего, ломать барьеры, блистательно экспериментировать, верша историю музыки?

Каково это вообще — понимать, что люди слушают твою песню, читают твою книгу, видят тебя в кино не потому, что ты талантлив, а потому, что ЗАСТАВИЛИ? Это ведь смерть для творчества.

Но западный мейнстрим продолжает крутить шарманку про «институциональный расизм». Почему? Потому что старые национальные государства, хоть и потрепанные Либеральной Революцией, по-прежнему живы. И пока на их площадях стоят памятники королям и полководцам, отстроившим эту страну (тем самым «белым расистам») — страна может возродиться.

ПОЗДРАВЛЯЮ, ГОСПОДА ЛИБЕРАЛЫ, ВЫ ПОСТРОИЛИ ИДЕАЛЬНЫЙ ГУЛАГ

Daily Mail цитирует оскароносного режиссера по имени Джордан Пил: «Я просто не представляю себе ситуацию, когда я приглашаю на главную роль в своем фильме белого чувака. Не то чтобы я не любил белых чуваков. Но я уже насмотрелся фильмов с ними».

В ответ глава одной из голливудских киностудий (с журналистами на такие темы сейчас готовы беседовать только анонимно) вздыхает: если бы какой-нибудь белый режиссер сморозил подобное о черных актерах, его карьера рухнула бы в одночасье.

Вы не знаете, кто такой Джордан Пил? Он прославился в 2017, выпустив ужастик «Прочь»: о том, как стареющие белые, похожие на избирателей Трампа, похищают молоденьких черных, чтобы переносить свой разум в их крепкие тела, обретая физическое бессмертие. Феерическая чушь (и попробуйте снять что-нибудь подобное хотя бы про азиатов). Но зато в повестке. Наверное, излишне говорить: Пил — афроамериканец.

Или Джина Карано: сравнила преследования сторонников Трампа с избиением евреев в Германии. Результат — вышвырнута из сериала «Мандалорец». Свобода слова есть несвобода слова.

Или Кевин Спейси. Звезда, наверное, величайшего сериала о политике — «Карточный домик». В том же 2017 году десятки человек обвинили мужчину в секс-домогательствах, было возбуждено дело. Блистательного актера тут же выкинули из сериала, однако без туза Спейси и «Карточный домик» рухнул. Теперь же выяснилось: обвинения не подтвердились, уголовные дела закрыты.

Да, господа, поздравляю, ваш гулаг — идеальный. Мифических «врагов народа» (ныне: «белых расистов») вы не убиваете, а лишь «отменяете». Это у вас, на Западе, называется cancel culture. В 2017 году с Кевином Спейси должен был выйти триллер «Все деньги мира». Но после дутого секс-скандала — 22 мизансцены с ним выкинули, крамольные кадры пересняли с другим актером, потратив аж $10 млн.

Почти как на фотографиях времен советского Большого террора 1930-х годов: кто-то на коллективном фото вдруг оказывается врагом народа — фото ретушируют, убирают внезапно-неправильного персонажа. Стоял рядом со Сталиным товарищ Ежов, потом Ежов оказался не товарищем, теперь вместо человека — пустое место. Буквально.

Во всем этом, в общем, нет ровным счетом ничего нового, консервативные западные публицисты каждый день пишут о Либерлаге (либеральном гулаге). Пишут в маргинальных телеграм-каналах, потому что на большинстве других медиа-площадок они забанены за якобы «речи ненависти».

Но эта моя колонка — не о том, «как же плохо в США». В России, знаете ли, тоже не рай небесный.

Эта моя колонка — о том, как нам победить Запад. Победить Запад так же, как он 30 лет назад победил СССР. Не на театре военных действий — а в КИНОтеатре.

ЧТО ХОРОШЕГО ПРИНЕС ГРАЖДАНИН РФ ДЕПАРДЬЕ?

А теперь перенесемся лет на 30-35 назад в США. Ведь все помнят, как простые американцы, выйдя в шесть вечера с постылой работы, тянулись в подпольный видео-салон — посмотреть психологический триллер «Афоня» про советских сантехников-алкоголиков. Как американские дипломаты и моряки возвращались из заморских командировок с баулами, полными ультрамодных костюмов советской фабрики «Большевичка»; торгуя ими, многие становились миллионерами. Как смотрители Библиотеки Конгресса по ночам тайно ксерокопировали романы Фурманова и Бабаевского, за которыми выстраивалась очередь вашингтонской интеллигенции. И как темнокожая молодежь по воскресеньям ходила на подпольный рынок пластинок под Бруклинским мостом, чтобы отдать последние десять баксов за новый сингл Пугачевой.

То есть ладно, хватит. Конечно, все было наоборот. Это мы жадно тянули ручонки к самым черствым крошкам западной культуры, когда даже полиэтиленовый пакет с брендом на латинице или проходная кинолента «Полицейская академия» казались вершинами цивилизации. Не говоря уже о настоящих шедеврах тех лет — «Звездных войнах», «Терминаторе»…

Я не случайно упомянул именно эти, как говорят по-английски, «франшизы». Их продолжения снимаются до сих пор, но превратились в ужасающий шлак про угнетенных меньшинств и страдающих феминисток (и нет, я не против женского равноправия, я против запредельного лицемерия, когда Джину Карано «закэнселили» — а патентованные либералы молчали).

Но если из-за «культуры отмены» Голливуд утратил возможность создавать шедевры — значит, мы должны занять его место. Потому что сейчас даже деградирующий Запад настолько же превосходит нас экономически, насколько танковая мощь предразвального СССР превосходила НАТО в восьмидесятые. Победить можно, лишь навязывая СВОИ смыслы, убедив весь мир, что русский образ жизни и российская демократия — лучшее, что есть на земле.

Но для этого нам нужен свой Мосфильмвуд.

Такой шанс бывает один раз в истории. Давайте же им воспользуемся — и пригласим всех «отмененных» западных киношников к себе. Пригласим Кевина Спейси, Харви Вайнштейна, Клинта Иствуда (последнего в США хоть пока и не «закэнселили», но за консервативные взгляды не жалуют).

Причем самые ушлые западные звезды уже потянулись в Россию. Например, Жерар Депардье, получивший гражданство РФ еще в 2013 году. Вернее, это как раз антипример — французскому ситуайену не нравилось, что родное правительство хочет взимать слишком большой налог. Вот и съехал.

Причем в Европе Депардье никто не «кэнселил» — для того, чтобы тебя преследовали за убеждения, нужно таковые хотя бы иметь. А он от рождения воспитывался в католической вере, в 1960-е перешел в ислам, потом — в буддизм; в 2020 году в России принял православие… добавив, что подумывает еще и о переходе в иудаизм. Дальше, видно, для полного цимеса будет Религия Летающего Макаронного Монстра.

Результат предсказуем (хотя наши патриотические СМИ преподносили росгражданство Депардье как невиданную победу): никак киношедевров новый россиянин не создал — запомнился лишь малопонятными бизнес-схемами то в Саранске, то в Новосибирске.

Но первый блин как раз и должен быть комом. Давайте подойдем к делу системно. Создадим в МИДе специальный департамент слежения за случаями преследования западных звезд за консервативные убеждения. Пригласим их почетными профессорами во ВГИК и ГИТИС. Дадим им лучшие площади на Мосфильме… за деньги, конечно — ведь новый блокбастер со старым мастером Иствудом, избавленным от оков либеральной цензуры, просто обречен на международный успех в прокате.

А иначе? Так и будем смотреть «Самый лучший фильм», не понимая, почему творческая молодежь уезжает, грезя о Голливуде.

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