Ростислав Ищенко: Выход Украины из «авиасоглашений» для России не значит ни-че-го!

Политолог Ростислав Ищенко Фото: Дарья ИСАЕВА

23 февраля украинский президент Владимир Зеленский подписал указ №70/2021 «О выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств».

Думаете, лидер незалежной сделал такой «подарок» тем тысячам своих сограждан, которые 23 февраля отмечали по старинке как день Советской армии и флота? Конечно же, нет. «Самая европейская» из всех бывших союзных республик вышла из соглашения от 25 декабря 19891-го года о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. А также из соглашения от 15 мая 19982 года об использовании воздушного пространства. Чтобы назло соседу отморозить уши? Или чтобы сделать приятное западным кураторам?

Так все-таки: зачем Киев это сделал? И что от этого указа нам, в России – холодно ли, жарко ли? Об этом «КП» спросила известного политолога, основателя Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко.

- Ростислав Владимирович, тут Украина вышла из двух давних соглашений в рамках СНГ.

- Вышла, ну и что?

- Для России это что-то значит?

- Ровным счетом ничего. Украинские самолеты давно-давно летали в Россию, но уже шесть лет к нам не летают. И мы с октября 2015-го года не имеем никакого воздушного сообщения с этой соседней страной. И никак не используем ее воздушное пространство. Киев давно и последовательно начал выходить из значительного количества соглашений, заключенных в рамках СНГ. Особенно из тех, выход из которых, как считали в этой стране, не может нанести существенного ущерба Украине.

- А вот с этими – никакого ущерба?

- Ну точно не может нанести существенного ущерба выход из соглашения о гражданской авиации. Потому что никакой гражданской авиации нет. И никаких полетов нет.

- Но все-таки…

- Нет, ну давайте поясню на простом примере. Если у нас с вами есть соглашение, что мы за обеды платим пополам, но вместе давно не обедаем, то ни для кого из нас ничего не поменяется, если кто-то из нас из такого соглашения выйдет.

- Им не нужно наше воздушное пространство для полетов, нам не нужно их…

- Речь не о реальных полетах, не о работе диспетчерских служб, не об обслуживании самолетов в аэропортах и их сопровождении, а только о фиксации того факта, что ничего этого в наших «отношениях» нет почти шесть лет.

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