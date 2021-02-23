Украина вышла из соглашений СНГ о воздушном пространстве и авиации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина выходит из подписанных в рамках СНГ соглашений о гражданской авиации и использовании воздушного пространства.

Информация размещена на его официальном сайте главы государства.

"Президент Владимир Зеленский подписал указ № 70/2021 "О выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", - отмечается в сообщении.

При этом отмечено, что Украина выходит из двух соглашений. Одно - соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства- датируется 25 декабря 1991 годом, а второе - об использовании воздушного пространства - 15 мая 1992 годом.

Президент поручил МИД Украины уведомить совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе страны из соглашений.

Отмечено, что эти соглашения подразумевали использование воздушного пространства Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества. Власти стран подписали договор и при этом согласились не оказывать препятствующих действий.