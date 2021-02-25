Любители расшифровали тайную надпись на парашюте марсохода Perseverance

Тайную надпись на парашюте марсохода расшифровали за считанные часы. Фото: Youtube

Национальное управление США по аэронавтике и космического пространства (NASA) опубликовало фото и видеоотчеты о посадке марсохода Perseverance, посланного к красной планете на поиски следов жизни.

На одной из фотографий пользователи Сети обнаружили зашифрованное послание.

Среди серии снимков, сделанных исследовательским аппаратом во время высадки на Марс, оказалось изображение купола огромного парашюта, раскрашенного в белый и оранжевый цвета, казалось бы, совершенно произвольным образом.

Тем не менее, дотошные пользователи Интернета заметили систему в расположении полос.

Прошло всего 6 часов, и послание было расшифровано: оказалось, что на парашюте двоичным кодом зашифрована известная фраза Теодора Рузвельта «Решайтесь на великие поступки», а также точные координаты Центра управления полетами.

Позже в NASA подтвердили информацию о том, что сообщение, зашифрованное одним из системных инженеров ведомства, разгадано правильно, и выразили удивление по поводу скорости работы любителей.

«Похоже, в Интернете взломали код всего за шесть часов. Есть ли что-то для них невозможное?», – написал в Twitter один из ведущих специалистов NASA Адам Штельцнер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Постой марсоход, не стучите колеса: Perseverance осматривается и шлет первые снимки

Аппарат NASA, совершивший успешную посадку в заданном районе, несколько недель не двинется с места (подробности).

Исследователь рассказал, когда люди смогут жить на Марсе

По мнению Роберта Зубрина, к 2100-му году можно рассчитывать на появление на планете города-миллионника (подробности).

Марсоход Perseverance: посадка сопровождалась загадкой, которую Интернет разгадал за 6 часов

Пользователи соцсетей прочитали зашифрованное послание, оставленное на марсианском парашюте (подробности).