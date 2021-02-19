Постой марсоход, не стучите колеса: Perseverance осматривается и шлет первые снимки

Успешную посадку на Марс обеспечила автоматическая система Mars Entry, Descent, and Landing Instrumentation 2.

Марсоход Perseverance (Настойчивость) - роботизированный геолог и астробиолог, как назвал его Стив Юрчик, нынешний руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA Administrator Steve Jurczyk), будет несколько недель, что называется, осматриваться на месте посадки – в кратере Езеро (Jezero Crater). А на Земле еще и прислушиваются – анализируют звуки, которые сопровождали спуск, и те, которые сейчас окружают аппарат. Аудио-трансляция с Марса организована в первый раз. И будет продолжена.

В НАСА анализируют первую информацию, полученную с Марса.

Проверив всё, отладив программное обеспечения и системы передачи данных на Землю, сделав панорамные снимки, специалисты включат научные приборы марсохода. И «прокатятся» на нем туда-сюда: недалеко – метров на 5.

Первый снимок, переданный марсоходом Perseverance (Настойчивость).

Примерно три недели уйдет на подготовку к полету дрона-вертолета Ingenuity (Изобретательность), пока закрепленного под «брюхом» марсохода.

Он оснащен камерами высокого разрешения. Вдруг высмотрит с высоты что-нибудь интересное. Виртуальные археологи с нетерпением ждут снимков.

Марсоход с вертолетом.

Вертолет-дрон Ingenuity (Изобретательность).

Кратер Езеро, диаметр которого оставляет примерно 45 километров, расположен на западной окраине равнины Изида (Isidis Planitia), протянувшейся к северу от марсианского экватора. Ученые полагают: когда-то давным-давно – эдак 3,5 миллиардов лет назад – здесь текла река, впадала в озеро. Кратер вроде образовался там, была дельта доисторической реки. В ее окрестностях и собираются заняться главным - искать следы былой марсианской жизни, собирая образцы с помощью инструментов марсохода. Ученые рассчитывают найти хотя бы окаменевшие останки простейших микроорганизмов.

Запланировано заполнить несколько десятков контейнеров: упаковать их, чтобы потом загрузить в ракету, которая доставит образцы на Землю – в ходе другой миссии под названием Mars Sample Return. Она намечена чуть ли не на середину 30-х годов нынешнего века. Из чего можно предположить, что раньше люди до Марса не доберутся. А то сами могли бы забрать. Или своих образцов насобирать.

Место посадки.

Другая цель марсохода – разведывательная. В NASA хотели бы, как можно точнее, оценить, насколько соседняя планета пригодна для жизни будущих переселенцев – в том смысле, смогут ли они использовать местные ресурсы для обустройства там. Намечен даже эксперимент The Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment - MOXIE, в ходе которого из марсианского воздуха будет извлечен кислород, пригодный для дыхания. Необходимый для этого прибор доставлен на Марс вместе с «Настойчивостью». Размером он с автомобильный аккумулятор. Реальная установка, которая будет добывать кислород для колонистов, в 10 раз больше.

Экспериментальная установка для добычи кислорода из марсианского воздуха.

На Земле, кстати, сейчас идут эксперименты с сине-зелеными водорослями - цианобактериями, способными производить кислород в большом количестве. Именно они в далеком прошлом насытили им атмосферу нашей планеты, «питаясь» углекислым газом и азотом. На Марсе этого «добра» полно. И предварительные данные свидетельствуют: цианобактерии довольно активно «газуют» в разреженной атмосфере Красной планеты, поселившись грунте, подобном марсианскому.