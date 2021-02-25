Премьер-министр Никол Пашинян: «Ситуация в стране управляемая»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прошел маршем по центральной улице Еревана. Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прошел маршем по центральной улице Еревана. Тем временем его противники перекрывают улицы в других частях города. Идут разговоры о введении комендантского часа.

Заявление с требованием отставки действующего премьер-министра сегодня сделал глава Генштаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян. Это взорвало политическую ситуацию в Армении.

Премьер-министр Армении уволил главу Генштаба в прямом эфире в Фейсбуке и прошелся маршем по Еревану в сопровождении своих сторонников и сына. В интервью журналистам он назвал ситуацию в стране управляемый. И заявил что армии генштаб подчиняется премьеру и народу. «По другому быть не может», - отметил Пашинян. На 15:00 на площади Республики Пашиняном объявлен мирный митинг в поддержку правительства. А в 16:00 обращение к нации.

Тем временем оппозиция тоже призвала всех выйти на митинг с требованием отставки премьер-министра. И тоже в 15:00, но на другой площади - Свободы. Что совсем недалеко, 10 минут пешком.

А некоторые протестно настроенные, не дожидаясь митинга, начали перекрывать центральные улицы города.

Таким образом, на улицах города уже много и противников, и сторонников действующей власти. Полиция уже пресекает стычки между ними.

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