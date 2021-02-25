Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна

Никол Пашинян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и правительства. Об этом сообщили в Генштабе ВС.

В заявлении отмечается, что Вооруженные силы Армении выражает решительный протест в связи с освобождением с должности первого заместителя начальника Генштаба ВС Тирана Хачатряна «по недальновидным и необоснованным причинам». «Это решение в тяжелых для страны условиях является антигосударственным и безответственным», - говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении говорится о том, что Пашинин и нынешний состав правительства «больше не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

«ВС Армении долгое время терпели "атаки" властей по дискредитации ВС, однако всё имеет свои границы. В сложившихся условиях ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства», - заявил Генштаб ВС, где назвали действия правительства неэффективными.

Соответствующие заявление подписал начальник Генштаба ВС Армении генерал-полковник Оник Гаспарян, а также его заместители, командующие армейскими корпусами и высокопоставленные военные.

Пашинян в свою очередь назвал требование Генштаба ВС о его отставки попыткой военного переворота. Глава премьер-министр Армении анонсировал обращение к нации, и сообщил, что намерен вывести своих сторонников на площадь у дома правительства

Напомним, накануне в центре Еревана снова прошли многотысячные митинги с требованием отставки премьер-министра Армении.