В Ереване генералы восстали против Пашиняна - люди выходят на улицы: к чему приведёт конфликт премьера Армении с военными

Полицейский задерживает участника оппозиционного митинга в Ереване. Фото: Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС

В Ереване полиция усиливает охрану правительственных зданий, опасаясь военного переворота. А простой народ начинает стекаться в центр города. Причем часть из них против Пашиняна, часть за него. Протестные настроения в Армении, которые казалось уже улеглись после осенних событий в Карабахе, похоже поднялись второй волной после заявления главы Генштаба Вооруженных сил.

Политическую ситуацию в Армении после военных событий в Нагорном Карабахе и подписанного трехстороннего соглашения о перемирии никак нельзя назвать стабильной. В ноябре 2020 Ереван взорвался многотысячными митингами с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Его простой народ и ряд политических фигур считали виновным в поражении Армении в войне в Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: REUTERS

Тогда протесты продолжались несколько недель и постепенно сошли на нет. Казалось бы, ситуация нормализовалась, с войны вернулись все военные, которые подтвердили, что воевать дальше не было смысла, так как вооруженные силы Армении оказались сильно слабее азербайджанской. Вернулись домой пленные, удалось забрать тела погибших. Бесконечные похороны, национальный траур и попытка вернуться к нормальной жизни. Премьер-министр Пашинян пообещал стране конституционные реформы и новые выборы.

И вот неожиданно 25 февраля Глава Генштаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян выступил с требованием отставки Пашиняна. Причина — увольнение его первого заместителя.

«Увольнение было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах.

Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации, - заявил Гаспарян. - Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили «нападки», направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы. Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, сражались плечом к плечу со своим народом против врага.

В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах.

Армия всегда была с народом, как и народ с армией».

Глава Генштаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян.

Требование отставки Пашиняна подписали более 40 высокопоставленных военных. Тут же были анонсированы массовые протесты. При этом военные предупредили власти, что считают недопустимым применение силы против вышедших на улицы.

Пашинян в свою очередь тут же уволил Оника Гаспаряна и сделал заявление о недопустимости военного переворота и призвал всех своих сторонников тоже выйти на улицы, а конкретно на площадь Республики.

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