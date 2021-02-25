Минобороны РФ прокомментировало слова Пашиняна об «Искандерах» в Карабахе

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков

- Минобороны России с недоумением и удивлением ознакомилось с заявлением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%», - заявил СМИ официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал отметил, что по объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, «ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся».

- Весь боезапас ракет «Искандер-Э» находится на складах вооруженных сил Республики Армения. Судя по всему, премьер-министра Республики Армении, господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию, - почерпнул Конашенков.

В Минобороны России напомнили, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э («Искандер-Э») испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок. И то, что он является лучшим в мире в своем классе признано всеми.

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