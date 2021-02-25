«Товарищ генерал, вы уволены»: замначальника Генштаба Армении отправили в отставку за то, что он опроверг ложь Пашиняна

Первый заместителя начальника Генштаба Армении генерал Тиран Хачатрян. Фото: Youtube

Недавнее заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна о «неработоспособности» российских ракетных комплексов «Искандер» вызвало немало критических и даже ехидных откликов специалистов. В том числе и армянских. Пашинян заявил, в частности, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года ракеты поставленных из России «Искандеров» не взорвались или взорвались лишь на 10%.

После этого журналисты портала Yerevan.Today спросили у первого заместителя начальника Генштаба генерала Тирана Хачатряна – возможно ли такое? Он ответил: «Конечно, невозможно!… Извините, но это несерьезно».

И еще раз добавил – «делать выводы с такими поверхностными оценками — это несерьезно. Не знаю, кто и что сказал, но повторяю - это невозможно». Генерал призвал журналистов «не формировать неправильные представления об этом оружии».

Эту звонкую пощечину дилетант Пашинян профессионалу Хачатряну не простил.

По предложению главы правительства президент Армении Армен Саркисян уволил генерала с военной службы. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Уволить человека, сказавшего правду, конечно, можно. Но правду-то в отставку не отправишь…

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