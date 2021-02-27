Бузова пошла на бокс, а у Давы после липосакции гастроли: как звезды наживаются на публичном расставании

Ольга и Давид получили первые дивиденды, спустя месяц после расставания. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После публичного расставания 35-летней Ольги Бузовой и 27-летнего Давида Манукяна интерес не только к их личной, но и к творческой жизни ожидаемо вырос. Пока поклонники ждут, когда Бузова и Манукян сойдутся – подсчитываем первые дивиденды громкого разрыва.

К Давиду Манукяну теперь очередь из желающих взять интервью – и это не столько из-за того, что поющий блогер занял второе место в шоу «Танцы со звездами». Все благодаря истории любви и разлуки с Ольгой Бузовой. В ближайшее время у Манукяна намечена фотосессия – так как Давид немного изменился. Манукян после танцев отправился в престижную клинику, где ему сделали липосакцию – это косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путем. Говорят, что Давид скоро нам продемонстрирует обновленный овал лица – это результат липосакции подбородка, а также подтянутый пресс – хирург убрал «лишнее» на животе и спине. Красота требует жертв, а звезда должна хорошо выглядеть — так что поступок Манукяна в среде шоу-бизнеса поняли и одобрили. Просто более опытные коллеги Давида подобные манипуляции проводят за границей, чтобы все прошло незамеченным, а потом в интервью раздавать чудо-диеты и говорить о силе воле.

Ольга Бузова преображений внешности не планирует, а вот о здоровье заботится - у нее после участия в «Ледниковом периоде» сломаны два ребра и периодически появляются судороги в ногах. Правда это не помешало поющей телеведущей пойти на бокс. Ольга сообщает: «Решила вернуться в спорт, и захотелось чего-то новенького».

Нагрузок у звезды хватает - уже сейчас у Бузовой с партнером по «Ледниковому периоду» Дмитрием Соловьевым идут тренировки: пара вместе с другими звездами участвует в шоу Ильи Авербуха, билеты на представление активно продаются. Первые два шоу состоятся уже 7 марта. Возможно, что будет тур и по регионам. А 8 марта у Бузовой сольный концерт в Москве, в апреле – выступление в Саратове. Постепенно после пандемии возобновляется гастрольная жизнь. Кроме того, после закрытия «Дома-2» Ольга Бузова надеется получить интересное предложение от других телеканалов. Телеведущая ранее отказывалась от предлагаемых телепроектов, так как была занята на съемках «Дома-2», а с января готова к новому сотрудничеству. Поэтому громкое заявление о расставании с женихом, которое случилось в конце января, было весьма кстати. Расставание с Давидом – хороший повод для телевизионных начальников обратиться к жизненному опыту Ольги, которая пережила несколько предательств коварных мужчин. Ведь женская аудитория умеет сочувствовать и поддерживать в подобных ситуациях. Рейтинг телешоу о личной жизни с участием Бузовой – обеспечен.

Поклонники и коллеги надеются, что Бузова и Манукян к лету помирятся. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А что же Давид? А у него все в порядке – после последних событий от рекламодателей отбоя нет. Говорят, что намечается несколько новых контрактов. А уже 19 марта в Новосибирске намечен сольный концерт Манукяна. Скорее всего, будет аншлаг. Интерес к Давиду сейчас огромный. Пока экс-жених и экс-невеста только начинают получать первые дивиденды от своего расставания в виде внимания со стороны публики и потенциальных работодателей. И Давид в выигрыше – он завоевал второе место в шоу «Танцы со звездами», благодаря зрительскому голосованию, а также получил повышенное внимание и сочувствие аудитории. Удивительно, но после развода Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым, женская аудитория взбунтовалась против изменщика. А сейчас многие женские симпатии отданы Давиду Манукяну.

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