Откачавший жир экс-жених Бузовой показал, как выглядит после липосакции

Бывший жених Бузовой сделал липосакцию. Фото: кадр видео.

Давид Манукян напугал своих поклонников, неожиданно выйдя на связь из больницы. 27-летний блогер снял видео на больничной койке, попросив за него не волноваться – мол, у него плановая операция. Какая именно, Дава не сообщил. Но другие пациенты клиники, где лежит бывший жених Бузовой, раскрыли его секрет: оказывается, Давид сделал липосакцию. Манукян избавился от лишних жировых отложений, пройдя через липосакцию спины, подбородка и живота. Блогер также сделал миниабдоминопластику — лифтинг нижней части живота.

Судя по всему, операции Дава перенес легко и чувствует себя хорошо. Уже через несколько часов после первого ролика Манукян выложил в сторис новое видео, в котором он танцует перед камерой. Блогер продемонстрировал, как теперь выглядит его тело. Правда, пока что в халате. Дава сделал несколько танцевальных движений под песню «Ее талия – аномалия», явно намекая на то, что благодаря скальпелю хирурга он теперь строен, как лань.

Давид Манукян станцевал в больнице после того, как сделал операцию по удалению жира. Фото: кадр видео.

По словам пациентов одной из столичных клиник пластической хирургии, липосакцию Даве сделали 23 февраля. Видимо, после расставания с Ольгой Бузовой блогер решил радикально измениться. Еще во время отпуска на Мальдивах, который он провел вместе с певицей, Манукян на отпускных фото явно проигрывал на фоне худенькой как тростинка Бузовой. Вероятно, блогер рассчитывал похудеть по время проекта «Танцы со звездами», в котором он участвовал после отпуска, однако его надежды не оправдались. И тогда Давид решил избавиться от жира радикальным способом – с помощью хирургии.

По словам блогера, долго отлеживаться на больничной койке он не собирается – у него грандиозные планы.

- Пару дней, ребят, отлежусь, и будут новые видосы... Короче хотел сказать, все хорошо. Вы меня не теряйте, я просто восстанавливаюсь, - успокоил Дава взволнованных подписчиков.

Блогер убрал лишний жир со щек, чтобы сделать лицо более худым. Фото: кадр видео.

К слову, в больнице новоиспеченного холостяка навещают не только родственники, но и загадочная незнакомка.

- Сейчас Дава лежит во второй палате на первом этаже. Вчера его посещала мама, друзья и какая-то девушка, - рассказала пациентка клиники «СтарХиту».

Напомним, Давид Манукян и Ольга Бузова расстались во время празднования дня рождения телеведущей 22 января. Об этом Ольга объявила, как водится, через Инстаграм.

- Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи, - рассказала Бузова в соцсети, намекнув, что Манукян изменял ей и поднимал на нее руку.