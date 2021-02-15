«Они не расставались!»: по версии коллег, Ольга Бузова и Дава сойдутся через полгода

Роман Бузовой и Манукяна начался в 2019-м году после съемок Давида в клипе на песню Ольги «Лайкер». По сюжету она била его сковородкой по голове. Фото: www.youtube.com

Минувший день влюбленных у 35-летней Ольги Бузовой и 27-летнего Давида Манукяна был насыщенным. Днем работали: Ольга снималась в телешоу «Бородина против Бузовой», а Давид - в «Танцах со звездами». Вечером он отправился домой, чтобы умилять поклонниц в соцсетях сюжетами со щенком, которого приобрел на днях. Она же оказалась в пафосном ресторане с подругами – плясала на танцполе с симпатичным холостяком под живой вокал Ирины Дубцовой. Мы узнали, что происходит в личной жизни Бузовой и Манукяна – ведь на этой неделе отмечаем месяц, как они разбежались.

За кулисами съемок телепроектов «Бородина против Бузовой» и «Танцы со звездами» коллеги обсуждают две версии расставания. Рабочая от окружения звезд: Ольга после ссоры не рассчитывала на подобную реакцию Давида, никто не сомневался – парень будет прилюдно (в соцсетях и интервью) вымаливать прощение у обиженной им возлюбленной. Однако Манукян решил тоже обидеться - в ответ на публичные обвинения возлюбленной. Напомним, что Ольга публиковала в stories инстаграма скандальную информацию о Давиде, которую потом удалила. Однако фразы Бузовой, адресованные Манукяну, разлетелись по СМИ: «Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище - как ты меня бьешь и плюешь в лицо, и как оскорбляешь?» После обвинений в домашнем насилии Давид возвращать любимую не стал.

Бузова и Манукян на публике всегда демонстрировали идиллию. Еще в начале января никто и подумать не мог, что у пары проблемы. Фото: СОЦСЕТИ

Манукян рассказал коллегам на съемках, что на женщину руки не поднимал. Блогер эксплуатирует тему расставания, вчера на «Танцах со звездами» (канал «Россия») сообщил о разочаровании в любви: «Мне очень больно: когда отдаешь всего себя, а в ответ тебя поливают грязью…» Эту тему обсуждают на всех телеканалах страны: вот и председатель жюри телешоу «Маска» (канал НТВ) Филипп Киркоров, разгадывая кто скрывается под костюмом, заметил: «Моя Бузяндра! Вряд ли она сейчас будет принимать участие в каком-то проекте. Оля в разлуке сейчас - забыть Даву невозможно».

Говорят, что расставание случилось после череды ссор, а когда Давид усугубил ситуацию опозданием на ужин по случаю дня рождения Бузовой: тут Ольга и не выдержала… Манукян, вернувшись с Бузовой из отпуска на Мальдивах, все время проводил на репетициях шоу «Таны со звездами» с партнершей и ее мужем – их тренером. В один из вечеров съемки прошли дома у мамы и бабушки Манукяна… По версии окружения Давида: привычную ссору решили сделать провокацией для привлечения внимания к творчеству звезды.

Давид Манукян и его партнерша в шоу «Танцы со звездами» Даша Палей выступили под живое исполнение Филиппа Киркорова. И тут же стали лидерами проекта. Фото: телеканал «Россия».

В то же время коллеги поющей телеведущей и поющего блогера не исключают еще одну версию – звездную. Недавно успешно испытанную рэпером Джиганом и его женой Оксаной Самойловой. «А я думаю, что никакого расставания не было. Спустя полгода сойдутся. Если за это время не встретят более достойных партнеров. Решили разбежаться громко, чтобы привлечь новую аудиторию», - так считает один из музыкальных продюсеров.

Отношения Бузовой и Манукяна не были долгими и крепкими, поэтому любая разлука – и настоящая, и пиаровская для их отношений в итоге, скорее всего, закончится печально. А пока Ольга и Давид из своих съемных московских квартир агитируют публику слушать их свежеприготовленные треки о разлуке. Весьма успешно – «Обнулила нас» и «Грустный трек» в трендах. Как и публичные расставания звезд.

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