Квинси Промес — после матча с «Рубином»: «ДНК «Спартака» — атаковать и забивать голы»

Игрок "Спартака" Квинси Промес (слева) в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Рубин" (Казань). Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Ожидания болельщиков «Спартака» оправдались ещё до стартового свистка матча с «Рубином» — Квинси Промес вышел в стартовом составе. Правда, поддержать настрой результатом не удалось: грубая игра, удаление перед перерывам и проигрыш — 0:2.

Тем не менее Промес дебютировал и вышел на поле после месячного перерыва. А после матча поговорил с журналистами, прокомментировал дебют и постарался объяснить неудовлетворительный результат матча.

— Поле сегодня было не лучшего качества, но обе команды были в равных условиях. По судейству: особо нечего говорить. Та красная карточка, которую он дал в конце первого тайма, безусловно, повлияла на исход матча. Мы могли этого избежать, абсолютно необязательный фол. Но несмотря на всё произошедшее, мы не до конца выложились. Сделали не всё возможное. Нам нужно прибавлять, делать больше усилий. Естественно, если мы так будем продолжать, ни о каком чемпионстве и говорить не стоит. Чтобы чего-то добиться, нужно сделать шаг вперёд.

Эта критика касается не только моих коллег, но и, в первую очередь, меня самого. Я очень хотел выйти на поле и показать всё, на что способен. Но счёт на табло. Нужно разбираться в причинах, нужно копаться в себе, искать свои ошибки и стараться их исправить, — сказал Квинси после матча.

Также Промес постарался оценить изменение схемы «Спартака» и оценил уровень понимания, который есть между тренером и футболистами.

— Я недавно сюда вернулся, поэтому не могу сказать, какая схема была до этого. Тем не менее, достаточно неплохо смотрелась схема с четырьмя защитниками, но когда мы перешли на игру в три центральных защитника, видно было, что ребятам комфортно с этой схемой. Мы неплохо атаковали, были моменты. Возможно, нам нужно собраться и определиться со схемой. Но независимо от игровой формации, ДНК «Спартака» — атаковать и забивать голы, чего нам не хватает на данный момент. Без забитых голов не будет побед.

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