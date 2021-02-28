"Спартак" будет играть дома с "Рубином". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" под началом Доменико Тедеско имеет все шансы завершить 2/3 сезона на второй позиции. После поражения ЦСКА от "Локомотива" со счетом 0:2 "красно-белые" в случае успешной игры с казанским "Рубином" перейдут с 3 на 2 место в турнирной таблице Премьер-Лиги. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящего матча Спартак - Рубин 28 февраля 2021.

У поединка, который пройдет в Тушино днем 28 февраля, богатая статистика личных встреч. 20 сентября 2020 года в поединке первого круга Спартак победил Рубин 2:0 в Казани. А в целом же при 38 встречах москвичи выиграли 17 поединков, 11 - казанцы. Остальные 10 встреч завершились миром.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Рубин 28 февраля говорят о том, что фаворитом поединка видят Спартак. После неудачи в игре с "Динамо" команда Тедеско должна воодушевиться и взять три очка в важной игре. Прогноз на матч Спартак - Рубин - это выигрыш "Спартака" с разницей в один-два мяча. Стартовые составы на игру Спартак - Рубин будут оглашены примерно за час до начала игры. Поединок начнется в 14:00 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Рубин со стадиона в Тушино можно будет посмотреть 28 февраля 2021, начиная с 19:00 по московскому времени на телеканале Матч Премьер.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.