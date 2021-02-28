Последняя вечеринка зимы: Шуфутинский расцвел рядом с молодой женой, а Буйнов признался в любви женским ножкам

Король шансона с красавицей-супругой словно скинул пару десятков лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужская премия TOP Men Awards Russia, которая в этом году состоялась впервые, не только выделила лучших в спорте, культуре и шоу-бизнесе, но и закрыла зимний сезон. Хлебосольный ресторан, дамы в вечерних туалетах, любимые артисты на сцене - что еще нужно, чтобы красиво проводить зиму? Конечно, награды: в этот вечер финалисты премии получили статуэтки в виде царствующего льва.

Михаил Шуфутинский с молодой женой Светланой Уразовой - танцовщицей из своего же балета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаил Шуфутинский, который удостоился номинации "Легенда", в шумном зале ресторана появился под руку с молодой женой, танцовщицей Светланой Уразовой. Разница у них почти 30 лет: ему - 72, ей - 43, но при красавице-супруге Михаил Захарович и сам буквально расцвел. Вычурные дизайнерские кроссовки, штаны-"парашюты", темные очки и цепь на груди: в таком наряде король шансона вполне мог сойти и за модного рэпера. А вот настроение у Шуфутинского подкачало: от репортеров он отбивался короткими фразами.

- Какими качествами должен обладать настоящий мужчина? - размялись журналисты приветственным вопросом.

- Он должен быть просто настоящим, - тут же нашелся шансонье.

- Кого бы вы номинировали на эту премию?

- Филиппа Киркорова. А кто у нас ещё настоящий мужик? Владимир Винокур.

- А из молодых? - не сдавались СМИ.

- А Киркоров разве старый? По сравнению со мной, молодой!

- Как защищаетесь от коронавируса?

- Когда кто-нибудь расскажет, как надо это правильно делать, тогда и будем защищаться.

- Вы так похудели...

- Нет, не похудел.

Звезда "Кухни" Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой весь вечер прятались от камер за дальним столиком. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, "Комсомолке" певец признался, что его преображение действительно отмечают многие - мол, шансонье словно скинул пару десятков лет.

- Любовь творит чудеса! - развел руками Шуфутинский и на камеры поцеловал свою даму сердца.

- Михаил Захарович, торопитесь на сцену или вам дома хорошо? - поинтересовалась "КП".

- Я и не уходил со сцены, просто концерты сейчас не такие массовые, как раньше. Но все потихонечку возвращается, и я надеюсь, что скоро буду выступать, как раньше. Это ведь разные вещи. Дом - это жизнь, а сцена - моя работа, которой я занимаюсь много лет.

- Сегодня у вас статусная номинация "Легенда". А помните, как все начиналось - как заработали свои первые деньги?

- Конечно. Лет в 15 я работал в пионерском лагере аккордеонистом, помощником массовика. Заработал за лето 60 рублей. Плюс меня там бесплатно кормили все лето. Здорово было!

Михаилу Шуфутинскому вручили трость за 70 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дизайнер Игорь Гуляев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актер Игорь Жижикин (победитель в номинации "Национальное достояние"), который прославился не только в России, но и в Голливуде, тоже с удовольствием вспомнил свою первую зарплату.

- Пока я учился в школе, отец на лето отправлял меня на главпочтамт подрабатывать грузчиком. Носил посылки - так и начал зарабатывать, - рассказал Жижикин "Комсомолке". А еще объяснил, почему в последнее время его все чаще видят на Родине. - На самом деле, я никуда не перебрался, привязан только к работе: где снимаюсь, там и нахожусь. В Китае ли, в России, в Америке - я человек мира. Сейчас закончил французский проект, который мы два месяца снимали в Литве. До этого работал в Ростове-на-Дону.

А про личную жизнь и маленького сына (недавно 55-летний артист впервые стал отцом, но маму малыша тщательно скрывает от лишних глаз) отказался говорить, показав на экс-солиста группы "Челси" Романа Архипова, с которым пришёл на премию.

- Да не такой уж он и маленький, - отшутился актер, а после кратко добавил. - Свой курс молодого отца я прохожу каждый день...

Актер Жижикин и его подросший "сынок" Роман Архипов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самым популярным у прессы в этот вечер оказался Александр Буйнов. Певец взял номинацию "На стиле" и с удовольствием делился своими секретами эффектной внешности.

- На выходе из дома я накидываю на себя что-то из разных костюмов, за что жена меня всегда ругает. Мол, ну одень уже что-то приличное. Но мой стиль - это рок-н-ролл! Я даже брендов не знаю. Вот спросите меня: «А вы в чем сейчас?», и я вам не смогу ответить. Вот в этом, - показал артист, распахнув полы пиджака и явив репортёрам бирку «Gucci».

Стиляга-самоучка Александр Буйнов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А как заядлый рокер, мотоцикл себе не хотите?

- Я очень хочу «Харлей», но как бы мне моей Аленке объяснить... На двухколесном она меня не отпустит, поэтому можно и «Урал» с коляской купить. Поймите, у меня всеми финансами занимается жена, я ничего не решаю. Вот она обижается, что я так в интервью говорю, но поверьте, мужикам так легче. Я даже не знаю, сколько что стоит.

- Кажется, ваш сын тоже любит мотоциклы?

- Гммм... У меня внук их обожает, он учится в кадетском училище, - ответил Буйнов, отказавшись говорить о 34-летнем внебрачном сыне, который появился на свет после 10-дневного курортного романа в Сочи. А внук - другое дело: его на радость знаменитому дедушке родила единственная дочь артиста Юлия.

- Вы недавно встречались с Аллой Борисовной...

- Да, отмечали Новый год по восточному календарю. Нарядились в красное, сходили в ресторан. Все спокойненько, поели вкусной еды, все трезвые. Решили не хулиганить. Вот когда будет междусобойчик дома, тогда мы выпьем с удовольствием.

- Как на вас действует приближение весны?

- Вообще-то, я любвеобильный круглогодично. Но весна, девчонки, это особая пора. Вы начинаете раздеваться - и у нас играют гормоны! В женщинах я ценю все качества, особенно... ноги!

70-летний Буйнов зажег на сцене. Живьем! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Митя Фомин в окружении знойных танцовщиц. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А специально для "КП" Александр Буйнов, как и другие финалисты, поделился воспоминаниями о первых заработанных рублях.

- Это было во Владимирской филармонии. Я вместе с Александром Градским работал в группе «Скороморохи». Все лето мы катались по области, жили в домах колхозника, а в итоге я заработал 1000 рублей. И на эти деньги, только представьте, мне купили орган «Юность». Ладно бы, прогулял! И все равно, шикарное было время...

Ведущая премии Наталья Бочкарева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Назаров, как заметили поклонники, заметно сдал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СПРАВКА "КП"

Победители TOP Men Awards Russia

"Квартет И": номинация "Юмор по-мужски"

Стас Ярушин: номинация "На драйве"

Игорь Гуляев: номинация "RUSSIAN FASHION"

Сергей Бадюк: номинация "Мужской характер"

Дмитрий Назаров: номинация "Рецепт успеха: магия голоса"

Михаил Шуфутинский: номинация "Легенда"

Игорь Жижикин: номинация "Национальное достояние"

Александр Буйнов: номинация "На стиле" и др.