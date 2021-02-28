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Звезды

Последняя вечеринка зимы: Шуфутинский расцвел рядом с молодой женой, а Буйнов признался в любви женским ножкам

В Москве прошла дебютная премия TOP Men Awards Russia
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
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Король шансона с красавицей-супругой словно скинул пару десятков лет.

Король шансона с красавицей-супругой словно скинул пару десятков лет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужская премия TOP Men Awards Russia, которая в этом году состоялась впервые, не только выделила лучших в спорте, культуре и шоу-бизнесе, но и закрыла зимний сезон. Хлебосольный ресторан, дамы в вечерних туалетах, любимые артисты на сцене - что еще нужно, чтобы красиво проводить зиму? Конечно, награды: в этот вечер финалисты премии получили статуэтки в виде царствующего льва.

Михаил Шуфутинский с молодой женой Светланой Уразовой - танцовщицей из своего же балета.

Михаил Шуфутинский с молодой женой Светланой Уразовой - танцовщицей из своего же балета.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаил Шуфутинский, который удостоился номинации "Легенда", в шумном зале ресторана появился под руку с молодой женой, танцовщицей Светланой Уразовой. Разница у них почти 30 лет: ему - 72, ей - 43, но при красавице-супруге Михаил Захарович и сам буквально расцвел. Вычурные дизайнерские кроссовки, штаны-"парашюты", темные очки и цепь на груди: в таком наряде король шансона вполне мог сойти и за модного рэпера. А вот настроение у Шуфутинского подкачало: от репортеров он отбивался короткими фразами.

- Какими качествами должен обладать настоящий мужчина? - размялись журналисты приветственным вопросом.

- Он должен быть просто настоящим, - тут же нашелся шансонье.

- Кого бы вы номинировали на эту премию?

- Филиппа Киркорова. А кто у нас ещё настоящий мужик? Владимир Винокур.

- А из молодых? - не сдавались СМИ.

- А Киркоров разве старый? По сравнению со мной, молодой!

- Как защищаетесь от коронавируса?

- Когда кто-нибудь расскажет, как надо это правильно делать, тогда и будем защищаться.

- Вы так похудели...

- Нет, не похудел.

Звезда "Кухни" Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой весь вечер прятались от камер за дальним столиком.

Звезда "Кухни" Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой весь вечер прятались от камер за дальним столиком.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, "Комсомолке" певец признался, что его преображение действительно отмечают многие - мол, шансонье словно скинул пару десятков лет.

- Любовь творит чудеса! - развел руками Шуфутинский и на камеры поцеловал свою даму сердца.

- Михаил Захарович, торопитесь на сцену или вам дома хорошо? - поинтересовалась "КП".

- Я и не уходил со сцены, просто концерты сейчас не такие массовые, как раньше. Но все потихонечку возвращается, и я надеюсь, что скоро буду выступать, как раньше. Это ведь разные вещи. Дом - это жизнь, а сцена - моя работа, которой я занимаюсь много лет.

- Сегодня у вас статусная номинация "Легенда". А помните, как все начиналось - как заработали свои первые деньги?

- Конечно. Лет в 15 я работал в пионерском лагере аккордеонистом, помощником массовика. Заработал за лето 60 рублей. Плюс меня там бесплатно кормили все лето. Здорово было!

Михаилу Шуфутинскому вручили трость за 70 тысяч рублей.

Михаилу Шуфутинскому вручили трость за 70 тысяч рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дизайнер Игорь Гуляев.

Дизайнер Игорь Гуляев.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актер Игорь Жижикин (победитель в номинации "Национальное достояние"), который прославился не только в России, но и в Голливуде, тоже с удовольствием вспомнил свою первую зарплату.

- Пока я учился в школе, отец на лето отправлял меня на главпочтамт подрабатывать грузчиком. Носил посылки - так и начал зарабатывать, - рассказал Жижикин "Комсомолке". А еще объяснил, почему в последнее время его все чаще видят на Родине. - На самом деле, я никуда не перебрался, привязан только к работе: где снимаюсь, там и нахожусь. В Китае ли, в России, в Америке - я человек мира. Сейчас закончил французский проект, который мы два месяца снимали в Литве. До этого работал в Ростове-на-Дону.

А про личную жизнь и маленького сына (недавно 55-летний артист впервые стал отцом, но маму малыша тщательно скрывает от лишних глаз) отказался говорить, показав на экс-солиста группы "Челси" Романа Архипова, с которым пришёл на премию.

- Да не такой уж он и маленький, - отшутился актер, а после кратко добавил. - Свой курс молодого отца я прохожу каждый день...

Актер Жижикин и его подросший "сынок" Роман Архипов.

Актер Жижикин и его подросший "сынок" Роман Архипов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самым популярным у прессы в этот вечер оказался Александр Буйнов. Певец взял номинацию "На стиле" и с удовольствием делился своими секретами эффектной внешности.

- На выходе из дома я накидываю на себя что-то из разных костюмов, за что жена меня всегда ругает. Мол, ну одень уже что-то приличное. Но мой стиль - это рок-н-ролл! Я даже брендов не знаю. Вот спросите меня: «А вы в чем сейчас?», и я вам не смогу ответить. Вот в этом, - показал артист, распахнув полы пиджака и явив репортёрам бирку «Gucci».

Стиляга-самоучка Александр Буйнов.

Стиляга-самоучка Александр Буйнов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А как заядлый рокер, мотоцикл себе не хотите?

- Я очень хочу «Харлей», но как бы мне моей Аленке объяснить... На двухколесном она меня не отпустит, поэтому можно и «Урал» с коляской купить. Поймите, у меня всеми финансами занимается жена, я ничего не решаю. Вот она обижается, что я так в интервью говорю, но поверьте, мужикам так легче. Я даже не знаю, сколько что стоит.

- Кажется, ваш сын тоже любит мотоциклы?

- Гммм... У меня внук их обожает, он учится в кадетском училище, - ответил Буйнов, отказавшись говорить о 34-летнем внебрачном сыне, который появился на свет после 10-дневного курортного романа в Сочи. А внук - другое дело: его на радость знаменитому дедушке родила единственная дочь артиста Юлия.

- Вы недавно встречались с Аллой Борисовной...

- Да, отмечали Новый год по восточному календарю. Нарядились в красное, сходили в ресторан. Все спокойненько, поели вкусной еды, все трезвые. Решили не хулиганить. Вот когда будет междусобойчик дома, тогда мы выпьем с удовольствием.

- Как на вас действует приближение весны?

- Вообще-то, я любвеобильный круглогодично. Но весна, девчонки, это особая пора. Вы начинаете раздеваться - и у нас играют гормоны! В женщинах я ценю все качества, особенно... ноги!

70-летний Буйнов зажег на сцене. Живьем!

70-летний Буйнов зажег на сцене. Живьем!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Митя Фомин в окружении знойных танцовщиц.

Митя Фомин в окружении знойных танцовщиц.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

А специально для "КП" Александр Буйнов, как и другие финалисты, поделился воспоминаниями о первых заработанных рублях.

- Это было во Владимирской филармонии. Я вместе с Александром Градским работал в группе «Скороморохи». Все лето мы катались по области, жили в домах колхозника, а в итоге я заработал 1000 рублей. И на эти деньги, только представьте, мне купили орган «Юность». Ладно бы, прогулял! И все равно, шикарное было время...

Ведущая премии Наталья Бочкарева.

Ведущая премии Наталья Бочкарева.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Назаров, как заметили поклонники, заметно сдал.

Дмитрий Назаров, как заметили поклонники, заметно сдал.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

СПРАВКА "КП"

Победители TOP Men Awards Russia

"Квартет И": номинация "Юмор по-мужски"

Стас Ярушин: номинация "На драйве"

Игорь Гуляев: номинация "RUSSIAN FASHION"

Сергей Бадюк: номинация "Мужской характер"

Дмитрий Назаров: номинация "Рецепт успеха: магия голоса"

Михаил Шуфутинский: номинация "Легенда"

Игорь Жижикин: номинация "Национальное достояние"

Александр Буйнов: номинация "На стиле" и др.

Шоу-бизнесЗвезды: выход в свет