Как Кудрин с Грефом водку пили, стихи писали и с олигархами боролись

Алексей Кудрин (в центре) и Герман Греф (справа) вошли в состав российского правительства в один и тот же день - 18 мая 2000 года. На их руководство финансово-экономическим блоком пришлись самые тучные годы нулевых, когда наш ВВП рос на 6 - 8% в год. Хотя многие связывают этот рост не только с их деятельностью, но и с высокими мировыми ценами на нефть. Фото: Виталий БЕЛОУСОВ/РИА Новости

На прошлой неделе в интернет-прокат вышел документальный сериал «Крепость». Это фильм-биография бывшего министра финансов Алексея Кудрина. В ролях - несколько десятков бывших и действующих политиков: от Мишустина и Медведева до Чубайса с Набиуллиной. «КП» приводит наиболее яркие моменты фильма и три наиболее значимые реформы тех лет.

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ

Кудрин пришел в правительство в 2000 году. Дефолт был меньше двух лет назад. Ситуация с бюджетом аховая. Денег не было. Плюс висели многомиллиардные долги перед западными кредиторами. Те настаивали, чтобы Россия подняла налоги. Но Греф с Кудриным пошли на неожиданный шаг. Вместо прогрессивной шкалы они ввели плоский подоходный налог - 13%.

- Это было революционное действие. Эффективная ставка была чуть больше 12%, если взять совокупность всех налогов, несмотря на горбатую шкалу и все пытались объяснить, что надо увеличить ставки на богатых, - говорит Михаил Мишустин.

2000 год, Алексей Кудрин - первый заместитель министра финансов. Фото Сергея Величкина (ИТАР-ТАСС)

- Нам нужно было сделать что-то, что сломало бы недоверие иностранных инвесторов к нам, - говорит Греф. - Мы сделали расчеты и вместе пошли к президенту. Это было суперрадикальный шаг. Президент сказал: «Хорошо. Если все ваши кривые не сработают, тогда что?» Я говорю: «Тогда мы уйдем в отставку». На что Путин ответил: «Идите отсюда. Значит, вы плохо подумали. Вашей отставкой я все последствия не закрою».

По словам Грефа, после этого они с Кудриным поставили себя на место президента, еще раз все посчитали и подумали над тем, как снизить риски. И спустя время, все-таки уговорили президента. А потом уговорили еще на один шаг - на снижение единого социального налога (теперь это страховые взносы).

- Мы долго не могли договориться по ставке ЕСН. Я считал, что его тоже нужно опускать. Работодателям было невыгодно столько платить, - рассказывает Герман Греф. - Предлагал опустить до 20%. Но при действующей ставке в 36% это означало, что нужно было снизить его почти в два раза. Кудрин говорил: «34%». В очередной раз пришли к президенту, изложили свои доводы. Он послушал, вызвал Волошина (тогда глава администрации президента. - Ред.) и сказал: «Так, забирай этих двоих, запри в одной комнате – и пока они не договорятся, не выпускай. Я вместо того, чтобы в очередной раз писать те же самые аргументы, на своей части доски написал четверостишие. Волошин с Кудриным посмеялись. Тот сказал: «Ладно, давай 30%». Я в ответ: «28%». На том и сошлись.

БОРЬБА С НЕФТЯНИКАМИ

В 90-е годы в России была уникальная ситуация. Крупный бизнес зарабатывал миллиарды долларов. На осколках российской промышленности сколачивались гигантские состояния. А бюджет не мог свести концы с концами. Когда новое правительство наконец решило поднять налоги на нефтяников, началось открытое противостояние.

- Накануне заседания Госдумы поздно вечером ко мне в кабинет пришел представитель ЮКОСа. И сказал: «Лучше вам завтра не ходить. Мы со всеми депутатами договорились. Вас «вынесут». А потом Госдума в полном составе будет требовать уволить вас в силу профнепригодности», - вспоминает Греф.

Такой же разговор в тот день состоялся и в кабинете Кудрина. Но министры на заседание все же пошли.

- Мы объясняли как могли. Но против проголосовали все фракции. Даже коммунисты, - рассказывает Греф. - Вышли в 11 утра. Я сказал: «Слушай, надо выпить». Зашли в ресторан, взяли по рюмке водки. И тут звонит президент: «Вы где?» Отвечаю: «В ресторане». Он: «Что делаете?» Я: «Выпиваем». «Ладно. Есть шанс, что вы сопьетесь, а не с ума сойдете. Не расстраивайтесь. Я все понимаю. Мы эту тему все равно дожмем».

Министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф, октябрь 2000 г. Фото: Алексея Бережкова и Юрия Кирильченко (ИТАР-ТАСС)

По словам Грефа, без решения этого вопроса у правительства не было ни одного варианта, чтобы свести бюджет без дефицита. Поддержка президента в тот момент стала ключевой. И примерно через год вопрос был решен.

СОЗДАНИЕ СТАБФОНДА

В фильме много рассказывается о том, в каком состоянии казна была в 90-е годы и какое хозяйство Кудрин получил в наследство от предыдущих министров финансов. Но самое известное достижение Кудрина - стабфонд.

- Сколько было проклятий: «Безумец, идиот, бухгалтер, что он творит». Нужно деньги в дороги вкладывать, а не куда-то в кубышку, - вспоминает реакцию тех дней Анатолий Чубайс.

Изначально целью стабфонда было создание запаса на черный день. Но потом у кубышки появился еще один смысл.

- Я изучил многие исследования. Никогда падение цены на нефть не было предсказано. К тому, что она может упасть, надо было готовиться заранее и быть готовым всегда, - объясняет Кудрин. - В предыдущее десятилетие средняя цена нефти была 19 долларов за баррель. Я понимал, что при 20 долларах мы бы решили все задачи. Но когда цена стала выше 60, мы поняли, что у нас появилась другая проблема. Когда увеличивается приток валюты, начинает резко укрепляться курс рубля. Становится дешевле купить импортные товары, чем производить свои. Это эффект голландской болезни. Поэтому мы наполняли резервный фонд не только чтобы накопить на черный день, а чтобы сбить укрепление национальной валюты и удешевление импортных товаров, - говорит Кудрин.

Правда, здесь у Грефа с Кудриным снова расходятся мнения. Тогдашний министр экономики считал, что отправлять на инвестиции можно было больше денег. Но большинство высокопоставленных рассказчиков все же на стороне Кудрина. Мол, когда деньги льются рекой, кажется, что так будет всегда, и велик соблазн их потратить.

- Это была не скупость, а предусмотрительность, - говорит Набиуллина.

Кстати, перед тем как наполнять кубышку, в правительстве в первую очередь избавились от долгового бремени.

- Он начинал с госдолгом в 140% ВВП, а закончил с госдолгом в 6%. Это просто фантастика, немыслимый результат, - констатирует Чубайс.

«ТИХАЯ ГАВАНЬ»

Стабфонд пригодился уже в 2008 году - в разгар мирового финансового кризиса. Но тут «предусмотрительный» Кудрин просчитался. Он долгое время называл Россию «тихой гаванью».

- У нас оптимизм сохранялся очень долго. До середины лета точно. Казалось, все замечательно. Нас любили иностранные инвесторы. Нашим компаниям легко давали деньги за рубежом, - объясняет Набиуллина.

- Он считал, что мы даже выиграем от кризиса. С мировых рынков деньги вытаскивали, а мы могли послужить тихой гаванью, куда эти деньги принесут. Если бы так случилось, это было бы впервые в истории. В первую очередь всегда вытаскивают деньги с развивающихся рынков. Поэтому я готовился к самому плохому сценарию, - объясняет Герман Греф.

Как выяснилось позже, министр экономики оказался прав. Как только разразился финансовый кризис, иностранные инвесторы тут же забрали деньги и ушли с российского рынка. Правда, есть и другая версия. Чубайс считает, что Кудрин прекрасно понимал возможные риски, но просто не мог сгущать краски публично.

- Гайдар мне еще в январе говорил, что ему не нравится ситуация в мировой экономике. А Кудрин точно общался с Гайдаром. Но он был членом правительства. Ты видишь, что ситуация катастрофическая, что через месяц все рассыпется? Но ты не аналитик, не журналист, не ученый, а министр. Поэтому засунь свое мнение себе в одно место. Это запрещено. Если ты немного языком почешешь раньше времени, то получишь срыв этого процесса сходу и сам же его запустишь. В этом и драматизм всех ограничений, которые попадают на любого министра. Ты не имеешь права этого делать в публичной сфере, - говорит Чубайс.

Алексей Кудрин на открытии бюста Егора Гайдара в ВШЭ, 2010 г. Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Стабфонд тогда помог пройти кризис относительно безболезненно. Хотя, справедливости ради, правительство отделалось легким испугом. ЦБ потратил на бессмысленное удержание курса рубля почти половину резервов, но вовремя остановился, чтобы не сжечь все запасы. Цена на нефть довольно быстро вернулась к 100 долларам за баррель. Правда, после этого рубль успел несколько раз девальвироваться. А россияне, похоже, привыкли жить в состоянии перманентного кризиса. С кубышкой Кудрина, конечно, безопаснее, но с ростом доходов было бы веселее.

КСТАТИ

«Они с Путиным пять лет держали Питер в работоспособном состоянии»

Вспо