Володин сравнил европейские парламентские структуры с ЦК КПСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Фото: Иван МАКЕЕВ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что в самое ближайшее время проведет встречу с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом.

Обсудим политику санкций, - сообщил Володин. - Санкции принимаются необоснованно. Без обсуждения. Вопрос, для чего тогда ПАСЕ? Европейские парламентские структуры превратились в подобие ЦК КПСС. Принимают директивные решения.

Вячеслав Володин подчеркнул, что при этом европейские политики и сами прекрасно понимают, что от санкций страдает не столько наша экономика, сколько европейские граждане.

- Вот эти и другие вопросы обсудим, - анонсировал председатель Госдумы.

Володин уточнил, что встреча состоится в Москве, в Госдуме 15 марта 2021 года.

Напомним, депутаты Европарламента в последнее время обсуждают введение новых санкций против России. Связано это с делом оппозиционера Алексея Навального, которого посадили в тюрьму на 3,5 года.

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Список ограничений отправили на утверждение министрам (подробности).