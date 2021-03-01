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Постпреды ЕС согласовали антироссийские санкции по делу Навального

Список ограничений отправили на утверждение министрам
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Постпреды ЕС согласовали антироссийские санкции по делу Навального

Постпреды ЕС согласовали антироссийские санкции по делу Навального

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпреды Европейского Союза согласовали санкции в отношении России по делу Алексея Навального и отправили список ограничений на утверждение министрам.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник, постпреды Евросоюза запустили оформление санкций против россиян, которые причастны к аресту Алексея Навального. Ожидается, что имена фигурантов санкционного списка будут известны на этой неделе.

Напомним, после возвращения в Брюссель глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об отсутствии интереса нормализации отношений с Евросоюзом со стороны Москвы, отметив намерение ЕС ввести против России новые санкции из-за ситуации «в области прав человека».

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы Брюсселя расширить санкционный список из-за дела Навального цирком и «заранее разыгранной абсурдной историей».