- Мой дочери в школе сказали: писать итоговое сочинение строго по шаблону, ни шагу влево или вправо, - пишет в «КП» мама одиннадцатиклассницы. – Ребенок расстроен…Обязательное сочинение несколько лет назад ввели в одиннадцатых классах для того, чтобы заинтересовать школьников изучать литературу, развивать творческое мышление и навыки излагать богатым и красивым русским языком свои, аргументировать умозаключения. В первые годы приемные комиссии вузов рассматривали сочинение как одно из дополнительных средств для отобра своего абитуриента. А некоторые вузы нанимали преподавателей, которые перепроверяли сочинения в надежде найти ребят нестандартно мыслящих, одаренных литературно.Но в прошлом году ни один российский вуз уже не давал дополнительные баллы за школьное сочинение. Почти все они были написаны как под старорежимную копирку только ради того, чтобы получить зачет и спокойно готовиться к ЕГЭ.В этом году у вузов появилась возможность все-таки использовать творческие работы школьников для поиска талантливых ребят. На днях в Москве подвели итоги первого в России чемпионата сочинений «Своими словами». В нем приняли участие более 10000 старшеклассников.«Своими словами» — это не про точное цитирование литературных произведений, не про письмо без ошибок и использование правильных клише. Это в первую очередь про умение мыслить и рассуждать. А мыслить и рассуждать можно не только о честных и бесчестных поступках литературных героев, но и о моде, экологии, роботизации и многом другом. На чемпионате «Своими словами» школьникам предлагали писать сочинения по математике, по экономике, по технологии и даже по физкультуре.Формат несколько отличался от привычных всем олимпиад. Первым этапом было тестирование в виде мультимедийного теста с мемами, видео и различными заданиями по направлениям. Второй этап — написание сочинений на свободную тему, но в необычном формате. Школьники в своих сочинениях обращались к депутатам, придумывали текст публичной лекции, объясняли сотрудникам ЖЭКа правила дизайна. А на финальном этапе и вовсе разрабатывали собственные медиапроекты. В командах ребята придумывали и видеоигры, и подкасты на всевозможные темы: от непрерывного образования до безработицы из-за роботизации.Конкурс стал не только возможностью выйти за рамки школьной программы, но и получить привилегии при поступлении в вузы.- Чемпионат сочинений – это возможность оценить абитуриента через его культуру, богатство его языка, ведь это один из хорошо работающих показателей культурного человека, - отметил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, (в этом вузе родилась идея необычного чемпионата). - Все вузы хотели бы видеть у себя культурных людей. И мы все вместе начали создавать инструмент, дополняющий те формы отбора в ведущие университеты, которые есть сейчас. Для школьников – это возможность стать заметным, а для нас — это поиск людей, похожих на нас.»Главный приз для 184 участника финального этапа - дополнительные баллы при поступлении в 14 вузов-партнеров чемпионата. А это ведущие вузы страны:Балтийский федеральный университет имени И. Канта;Дальневосточный федеральный университет;Иркутский государственный университет;Московский городской педагогический университет;Национальный исследовательский Томский государственный университет;Национальный исследовательский университет \\"Высшая школа экономики\\";Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики;Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова;Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова;Северо-Кавказский федеральный университет;Сибирский федеральный университет;Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина;Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова.Десять победителей получили право поступить в НИУ ВШЭ на бюджет в 2021 году.Но на этом сотрудничество с победителями и призерами чемпионата на заканчивается. Научное сообщество заинтересовано в талантливых будущих ученых.- Нам будет очень интересно следить за их продвижением в университетской среде и за выходом в науку. А еще мне кажется интересным предложить руководителям Национального корпуса русского языка создать отдельный корпус молодежного языка, а сочинения, которые наши ребята написали, загрузить в этот корпус. А дальше мы могли бы подключить их к работе в этой системе, и тогда участие в чемпионате стало бы ключом к старту в гуманитарной области науки, – отметил председатель попечительского совета чемпионата, президент Российской академии наук Александр Сергеев.Из всех направлений наиболее привлекательным для участников все же осталось привычное для формата сочинений — гуманитарное: 36 дипломов и 19 победителей. Следующими по популярности направлениями оказались художественное и экономико-правовое.Но несмотря на различные интересы ребят и направления их сочинений, их всех объединяет одно — умение мыслить.- Должен предупредить об одной проблеме, которая ждет по крайней мере тех, чьи работы я прочел… Вы уже научились думать, вы уже не разучитесь, вы уже будете думать всю жизнь. А когда человек думает, по моим наблюдениям, он обречен на то, что он никогда не будет абсолютно счастлив. Абсолютно счастлив может быть только идиот… —эмоционально заметил во время объявления финалистов чемпионата председатель жюри Михаил Барщевский.«Комсомольская правда» - информационный партнер чемпионата.