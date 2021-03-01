Путин поздравил лыжника Александра Большунова с победой на чемпионате мира Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с победой в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе. Глава государства пожелал спортсмену новых успехов. Телеграмму президента опубликовали в понедельник, 1 марта, на официальном сайте Кремля.

- Уважаемый Александр Александрович, поздравляю вас с триумфом в Оберстдорфе. Вы смогли выдержать жесточайшую спортивную конкуренцию и снова убедительно доказали, что достойны быть первым на самых важных стратах. Конечно, своей победой вы порадовали всех поклонников лыжных гонок в России. Желаю Вам здоровья, благополучия и новых успехов, - говорится в телеграмме Владимира Путина.

Напомним, в минувшую субботу Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне и принес первую медаль команде России на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Лыжник в первый раз за свою спортивную карьеру стал чемпионом мира.

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