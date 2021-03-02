Хуже нас только Китай и Северная Корея: нелюбовь американцев к России сейчас на уровне Холодной войны

77% американцев не думают о нашей стране ничего хорошего. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

77% американцев не думают о нашей стране ничего хорошего. Таковы результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup. Причем это самые негативные эмоции, которые жители США испытывают в России с самого первого подобного опроса, вышедшего в 1989-м.

Последние 5 лет число недовольных Россией американцев растет, в прошлом году их набралось 72%, но результаты свежего опроса побили все рекорды. Примечательно, что сильнее всего изменили свое отношение к нашей стране не демократы, которые последние годы только и твердили, что о страшных русских хакерах, обеспечивших билет в Белый дом Дональду Трампу (эти ребята о нас и так не высокого мнения), а беспартийные и прочие неопределившиеся. Если всего год назад в сторону Москвы косо поглядывал каждый четвертый американец без твердых политических убеждений, то теперь — каждый третий.

Надо сказать, что в опросе Gallup мы оказались в незавидном окружении. Хуже чем к России американцы относятся только к Китаю (80% негатива), Ирану, Ираку и Афганистану (от 79 до 85%). А лидером же антипатий янки от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса который год остается Северная Корея. Только 11% опрошенных посмели заикнуться о том, что, может, не так уж все в Пхеньяне плохо.

Самое интересное, что тесно связанный с американскими демократами институт Gallup нашел и логичное объяснение феноменально низким рейтингам Москвы и Пекина. Мы, естественно, сами виноваты — отравили и засунули за решетку Навального и распустили своих хакеров. А вот негатив к Китаю связан исключительно с политикой Дональда Трампа, нагнетавшего антиазиатскую истерию.

Кстати, россияне к американцам относятся более лояльно. Как показал проведенный в конце января — начале февраля 2021-го опрос «Левада-центра», 40% наших сограждан настроены по отношению к Соединенным Штатам хорошо, а 43% плохо. Причем чем старше возрастная группа опрашиваемых, тем меньше у них восторгов по отношению к США.

НАГЛЯДНО

Как американцы относятся к России

Очень положительно — 5%

В целом положительно — 17%

В целом отрицательно — 41%

Очень отрицательно — 36%

Не имеют мнения — 1%

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