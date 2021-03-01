«Радужные Штаты Америки»: каждый шестой молодой американец признается в нетрадиционной ориентации

Похоже, красно-белые полосы на флаге США можно будет заменять на радужные. Дело все в том, что «свободная страна» стремительно становится страной сексуальной свободы. Фото: REUTERS

Похоже, красно-белые полосы на флаге США можно будет заменять на радужные. Дело все в том, что «свободная страна» стремительно становится страной сексуальной свободы.

Маститая компания «Гэллап» провела масштабный соцопрос, в ходе которого расспрашивала американцев об их предпочтениях в постели, 15 тысяч человек разговорили. Выяснилось, что 5,6% американцев относят себя к сексуальным меньшинствам. Хотя в 2017-м таких было 4,5%, а в 2014-м — 3,7%. В общем, наступление «голубого периода» налицо.

Впрочем, это еще цветочки. А ягодки собирают представители поколения Z, то есть рожденные после 2000 года. Росли они в другой стране, ведь после терактов 11 сентября Америка изменилась. И вот то ли все были так увлечены ловлей террористов, что на воспитание детей времени не оставалось, то ли еще что. Только когда детишки подросли, оказалось, что мальчикам нравятся мальчики, а девочкам девочки. Каждый шестой Z-американец от 18 до 23 лет относит себя к ЛГБТ.

Страшно подумать, что будет, если поспрашивать 16-летних подростков! Тенденция однозначна: в каждом новом поколении все больше «радужных».

- В широком смысле вопрос сексуальной ориентации в США больше не является стигмой, то есть чем-то таким, что может негативно отразиться на человеке, повлиять на его карьеру, - говорит политолог-американист Малек Дудаков. - Больше половины американцев поддерживает гей-сообщество.

Быстрее всего растет число трансгендеров. Это когда Джон из Техаса осознает, что в душе он Джинни, и ему нравится не в автомастерской работать, а печь пироги и делать маникюр. С 1980-х число американцев, которые оказались в теле, не соответствующем их самоощущению, выросло в восемь раз.

При этом власти все охотней идут на поводу у меньшинств. Казалось бы, Джо Байден, родившийся в 1942-м, мог бы и не заигрывать с модными аббревиатурами. Но в первый же день на посту президента США подписал указ о «предотвращения и борьбы с дискриминацией по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации». Начал с главного. А чтобы ни у кого не осталось сомнения, что президент хоть и в преклонном возрасте, но взгляды имеет весьма прогрессивные, Байден позвал в свое правительство первого в истории США министра-гея. Пит Буттиджич возглавил транспортное ведомство, так что теперь каждый американец, ругая плохие дороги (а там тоже не везде скоростные шоссе), точно окажется прав.

- Сексуальные меньшинства становятся в стране мощной группой, которую политики не могут игнорировать. Если раньше работа с гей-сообществом была фишкой демократов, то с недавних по свои геи-консерваторы появляются и у республиканцев, - говорит Дудаков. - И чем больше будет представителей ЛГБТ сообщества, тем активнее с ними будут заигрывать кандидаты в президенты, сенаторы и мэры.

Кроме того, демократы возобновили продвижение «Закона о равенстве», призванного помочь представителям ЛГБТ сообщества получать те же привилегии, которые в США предоставлены нацменьшинствам и женщинам. Этот документ вызвал многочисленные споры в американском обществе, так как, согласно некоторым трактовкам, он позволит в буквальном смысле мужчинам, которые считают себя женщинами, пользоваться женскими туалетами и раздевалками и даст им преимущества при поступлении в университеты, не говоря о приеме на работу. Более того, те церкви и мечети, которые будут критиковать «нетрадиционные» ценности могут подвергнуться штрафам и закрытию за неприятие секс-меньшинств.

Возникает банальный вопрос: если все больше нетрадиционных, как размножаться-то? Или США под модную музыку и с бокалом «Космополитена» в руке несутся в демографическую яму? Вряд ли население страны сократится, желающих стать американцами в мире много: зря что ли стену от мигрантов на мексиканской границе снесли. Только вот какая это будет страна, если тот самый Джон из Техаса не обзаведется потомством?

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