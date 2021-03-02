Что значат для России новые санкции Запада

Во вторник американцы объявили о новых антироссийских санкциях. Фото: REUTERS

«Дурилка картонная!» - именно эта фраза из незабвенного сериала приходит на ум, когда читаешь полные пафоса заявления официальных американских и европейских структур о введении нового пакета санкций против России из-за «отравления Навального». За последний десяток лет наши западные заклятые друзья уже столько их напринимали, всяких и разных, что, ей богу, уж и не припомнится, каких и за что. Одно совершенно ясно: все эти рестрикции не оказали никакого существенного влияния ни на уровень жизни в нашей стране, ни тем более на ее способность проводить суверенную политику как у себя дома, так и на международной арене. Не окажут и теперь.

Мы давно привыкли к этим политическим «выхлопам» и прекрасно понимаем, что западникам надо просто сохранить лицо. «Проект Навальный», с помощью которого пытались в очередной раз раскачать ситуацию в России, не выгорел. Как ранее «проект Магницкий» и иже с ним. Просто признать свое очередное поражение американцы с европейцами не могут - вот и делают вид, что подвергают нас «страшному наказанию», в эффективность которого и сами не верят. Ну не глупо ли «налагать арест на зарубежные счета» руководителей четырех российских федеральных ведомств, прекрасно зная, что никаких подобных счетов у них нет. Для обывателя на Западе и, возможно, для части наших «навальнят» это прокатит, но на деле-то - пшик.

И уж давно не секрет, что за показной ширмой этих санкций западники как сотрудничали с российскими правоохранительными органами (например, по линии Интерпола), так и продолжают. И, скажем, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин (один из подпавших под сегодняшние европейские санкции) будет и впредь спокойно вести деловую переписку с зарубежными партнерами.

США союзников превзошли - внесли в санкционный список семь человек и четырнадцать организаций. Под огонь попали директор ФСБ Бортников, первый замглавы президентской администрации Кириенко, генпрокурор Краснов (ему и от ЕС досталось), заместители министра обороны Попов и Криворучко.

Объяснениями американцы заморачиваться не стали. Представитель администрации лишь заявил, что американская разведка «с высокой степенью уверенности считает», что сотрудники ФСБ «использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок», чтобы отравить российского оппозиционного лидера Алексея Навального». Похоже, Вашингтон, верный англо-саксонским традициям, просто воспользовался старым британским трафаретом под названием «хайли лайкли», пылившимся со времен «дела Скрипалей».

Вашингтон, правда, только россиянами не ограничился. Под раздачу попали три германских и одна швейцарская организация. Их названия пока не оглашаются. Но трудно заподозрить их причастность к «отравлению Навального». Скорее всего, речь идет о фирмах, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». Однако это уже совсем не про права человека. Тут налицо - откровенный экономический шантаж.

Представитель администрации Байдена прямо заявил, что «данные институты вовлечены в деятельность, которая противоречит интересам Соединенных Штатов в области безопасности и внешней политики». Испугаются ли германцы со швейцарцами, посмотрим.

В России явно не испугались.

- Решение ЕС и США - это классическая подтасовка, подбрасывание «улик» в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою «единственно верную» версию происшедшего, - прокомментировал санкции глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Из Америки нам грозят: это еще не предел, готовьтесь к новым санкциям. Что ж, мы, как честный пионер, ответим «Всегда готовы!». Потому что давно научились им успешно противостоять.

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