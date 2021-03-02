Администрация Байдена пообещала и дальше вводить новые санкции против России

Администрация Байдена может объявить о новых антироссийских санкциях на этой неделе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Вашингтоне рассказали о новых санкциях против России — на этот раз за «отравление» оппозиционера Алексея Навального. Они коснутся семерых высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает агентство Reuters.

Белый дом пока еще держит интригу и не называет имена, но уже известно, что санкции со стороны затронут не только «высокопоставленных представителей российских властей» в количестве 7 человек, но и 14 организаций. Последних обвиняют в «производстве биологического и химического оружия». Ожидается, что официально документ, определяющий санкции и их адресатов, будет опубликован сегодня, когда в Москве будет ночь.

Кстати, американская разведка считает инцидент на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, раскрытым. По мнению заокеанских спецов, во всем виновата российская ФСБ.

- Мы сделали такой вывод с высокой степенью уверенности, - говорится в официальном заявлении нацразведки.

В общем, новая версия «хайли лайкли» - с такой формулировкой «очень вероятно» британцы обвиняли Россию в отравлении Скрипалей «Новичком».

Среди 14 организаций, впавших в немилость у США, 13 коммерческих компаний (три немецких, одна швейцарская, остальные из России), а также государственный исследовательский институт в нашей стране.

- Наши действия призваны призвать Россию к ответственности, когда она переступает границы, принятые другими странами, - говорится в заявлении администрации Байдена. - Если потребуется, мы и дальше будем вводить санкции в отношении Москвы.

Американские журналисты утверждают, что такие могут быть объявлены уже в ближайшую неделю — на этот раз за кибератаки якобы «русских хакеров».

Российский МИД уже пообещал симметричный ответ американцам.

Напомним, 2 марта Евросоюз также объявил о своих санкциях «за Навального». Но в этом случае речь идет о замене условного срока оппозиционера, который систематически забывал отмечаться во ФСИН, на реальный. Под ограничения попали четверо руководителей российских силовых структур, которым отныне запрещен въезд на территорию Евросоюза.

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