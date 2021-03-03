Есть ли у России враги или их сочиняют ради военных заказов

мощные военные формирования НАТО напирают на наши западные границы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- У вас, военных, явно крыша поехала. Вы сами себе выдумываете угрозы, раздуваете психоз, чтобы выгрести из казны побольше денег на ваши дорогие ракетные игрушки! Вам кругом чудятся враги! Хватит дурачить народ своей паранойей. Побольше масла! И поменьше пушек!

Так во время одной недавней теледискуссии говорил мне оппонент из так называемого "либерального лагеря".

И сорвал бурные аплодисменты в стане единомышленников.

Такие же упреки в адрес "шизанутых" военных сплошь и рядом встречаются и на просторах интернета, частенько звучат в «телеящике" и мелькают в газетах.

Это уже давно стало популярной логикой "оппозиционно настроенных" граждан.

Причем, разговоры о выдуманных военных угрозах и врагах России порой звучат так убедительно, что иной доверчивый обыватель охотно поставляет уши под эту лапшу.

Мне тут вспоминается первый день Джо Байдена в Овальном кабинете Белого дома. Не успел он нагреть президентское кресло, как тут же назвал Россию «врагом". Ну а нам что после этого - продолжать миролюбиво называть США "партнером"? Если Вашингтон нарекает Москву врагом, я лично убежден, что он должен получать в ответ такое же отношение. И никак иначе.

А теперь конкретно - о "выдуманных военных угрозах».

Надо быть слепым и глухим, обладать кругозором дикаря в джунглях, чтобы не видеть очень важного: не мыловаренные фабрики или пивные заводы, не мирные земельные кооперативы или банно-прачечные комбинаты, а мощные военные формирования НАТО напирают на наши западные границы. И эти военные группировки продолжают разбухать. По суммарной боевой мощи они уже раз в 10 превосходят российскую и в 17 раз - белорусскую. Не признавать это военной угрозой для России могут только клиенты дурдома имени Кащенко. Кстати, как только в прошлом году в Белоруссии началась политическая заваруха, некоторые военные чины в Варшаве вдруг вспомнили, что несколько районов в соседней стране когда-то недолго принадлежали Польше и стали поговаривать - "хорошо бы их вернуть". Да что там Польша! Даже Эстония из-под юбки НАТО уже требует вернуть "исторически принадлежащие" ей районы в Псковской и Ленинградской областях. Во время учений эстонская армия вместе с американцами и другими членами НАТО уже упражняется в решении такой задачи. Причем, явно не с творогом и шпротами, а с натовской бронетехникой.

А взгляните на Арктику. Американские адмиралы открыто говорят, что плевать они хотели на требование России соблюдать международные правила при прохождении кораблей США по Северному морскому пути. Этот путь они считают "международным" даже там, где он пролегает в российских территориальных водах. И уже серьезно готовятся "к сражению за Арктику", - строят и арендуют ледоколы, создают военные корабли ледового класса, и уже посадили на Аляске новый авиационный полк.

Зреют военные угрозы для России и на юге. На Украине призвали готовиться к силовому захвату Крыма.

Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол в эфире телеканала «Прямой» так и заявила:

«Мы должны быть постоянно готовы к проведению буквально завтра военной операции по возвращению Крыма».

Такие призывы звучат на Украине не впервые. В декабре прошлого года тамошний политолог Зиновий Свереда призвал Киев разработать стратегию "военного освобождения Крыма и Донбасса и устроить России «Перл-Харбор». А следом бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал сделать тему полуострова «адской» для России, добавив, что над Симферополем будет поднят украинский флаг.

Всем этим авантюристам россияне в погонах и без многозначительно отвечают: «Любые попытки атаковать Крым могут закончиться так, что российский флаг поднимется в Киеве, а российско-украинская граница станет пролегать по Днепру"...

Тут надо бы напомнить горячим украинским головам, что Крым прикрывает самая сильная группировка российских войск. А если потребуется, то прикроет и вся миллионная Российская армия.

Стало попахивать войной и на Востоке: Япония тоже строит планы отбить Курилы силой.

В Токио раздаются вот такие размышления: "С принятием обновленной Конституции Россия окончательно разрушила надежды Японии вернуть Курилы путем дипломатии, и теперь надо выбирать другую стратегию".

И она уже, похоже, выбрана. Япония ударными темпами наращивает свой военный флот. И не скрывает, что в "решении проблемы северных территорий" ей должны помочь США. Разумеется, не только дипломатической поддержкой... Российский Генштаб предвидит и такой вариант военной угрозы. Потому группировка наших войск на Курилах тоже укрепляется.

А тем временем на информационных просторах России продолжает разгуливать мысль, что "генералы заигрались в войнушку", что никаких реальных врагов у нас нет, а есть только надуманные призраки, что никто и ничем нам не грозит. Вот только "призраки" снуют у наших границ с пушками, а не с цветами...

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