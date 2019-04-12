Американские СМИ рассказали о беспомощности США в Арктике

СЕГОДНЯ 09:11 2019-04-12T09:18:20+03:00

Издание подчеркнуло, что военных страны нет ни одной крупной военной базы к северу от Полярного круга

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Американское издание National Interest заявило, что Арктика стала зоной повышенного внимания многих ведущих держав мира, однако США совершенно не готовы защищать там свои интересы.

СМИ подчеркнуло, что к северу от Полярного круга у американских военных нет ни одной крупной военной базы, ни самолетов, ни крупных военных кораблей, которые способны действовать под воздействием низких температур.

Более того, по словам издания, флот ВМС США на сегодняшний день имеет в распоряжении всего один тяжелый ледокол "Полярная Звезда" возрастом 42 года. В прошлом году ему едва удалось избежать катастрофы, когда вода начала заливать корабль.

Газета подчеркивает, что Америка продолжает не обращать внимание на печальное состояние своих ледоколов. Известно, что в 2018 года сенат выделил 750 миллионов долларов на усовершенствование арктического флота. Но эти средства перенаправили на строительство стены на границе с Мексикой.

При этом издание отметило, что Россия активно готовиться защищать свои интересы в Арктике. У российских военных появились новейшие подводные лодки, самолеты и танки, приспособленные к арктическим условиям.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США пообещали не допустить господства России и Китая в Арктике. При этом в использовании Северного морского пути американцы не заинтересованы, поскольку он не подходит для их кораблей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="288" src="https://www.kp.ru/video/embed/456220" frameborder="0"></iframe> К 2030 году Арктика может остаться безо льда.Арктические льды тают быстрее, чем прогнозировали ученые и могут полностью исчезнуть к 2030 году.Дамир МУХАМЕДЖАНОВ, Алена БАРМАТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU