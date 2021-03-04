Спецслужбы ФРГ берут под надзор партию «Альтернатива для Германии»

«Альтернатива для Германии» по итогам выборов 2017 года стала третьей по численности партией в бундестаге Фото: REUTERS

Федеральное управление по защите Конституции Германии (BfV) официально заявило о подозрениях в адрес партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в экстремизме. Такое решение открывает широкие возможности для надзора за деятельностью членов партии со стороны спецслужб.

На данный момент в административном суде Кельна рассматривается протест партии на заключение BfV о том, что «Альтернатива для Германии» представляет собой правоэкстремистскую угрозу.

На фоне судебного разбирательства Управление по защите Конституции временно отказалось от пристального наблюдения за депутатами от АдГ в бундестаге и Европарламенте, а также за кандидатами, которые будут представлять партию на грядущих выборах.

Решение BfV принято на основании объемного документа, в котором изложены факты, собранные правоохранителями за последние два года, указывающие, по мнению экспертов, на многочисленные посягательства членов АдГ на демократические устои Германии.

Основанная в феврале 2013 года «Альтернатива для Германии» по итогам выборов 2017 года стала третьей по численности партией в бундестаге. Среди прочего эта партия последовательно выступает за укрепление связей с Россией.