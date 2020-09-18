Лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии»: Дело Навального — лишь повод, чтобы саботировать «Северный поток-2»

Лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла

На лечении в берлинской клинике «Шарите» уже четыре недели находится россиянин Алексей Навальный. Как утверждают западные СМИ и политики, его злонамеренно отравили.

В четверг Европарламент принял резолюцию о «санкциях имени Навального», ожидается новый виток антироссийских мер — вплоть до прекращения строительства российско-германского газопровода «Северный поток-2».

Однако у многих на Западе есть и другое мнение. В беседе с kp.ru депутат Бундестага, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла изложил своё видение ситуации с Навальным и «Северным потоком-2».

«Отравление» — это об отношениях между Россией и ФРГ

— Господин Крупалла, почему в Германии вообще началась такая шумиха вокруг Навального?

— Очень хороший вопрос. Очевидно, что всё это будет лишь подпитывать старый конфликт по линии «Восток-Запад».

— Ещё удивляет, что в ФРГ пациента из России встречают чуть ли не с почестями…

— Очевидно, на Западе есть круги, которые хотят втянуть Германию в конфликт между США и Россией. Или, по меньшей мере, эти круги заинтересованы в том, чтобы отравить отношения между Германией и Россией.

Российский оппозиционер Алексей Навальный вышел из комы Фото: EAST NEWS

— Да, глагол «отравить» тут, действительно, напрашивается…

— Также эти круги, по-видимому, имеют влиятельных союзников в немецком правительстве и средствах массовой информации. Такова моя оценка сложившейся ситуации.

— И вот те же самые чиновники и СМИ теперь обсуждают закрытие «Северного потока-2». Неужели их настолько опечалила судьба Навального, что они готовы пойти на такие жёсткие меры?

— Важный вопрос, и его я задал в своем недавнем выступлении в Бундестаге. Там я высказал подозрение, что это дело Навального — лишь повод, чтобы сфабриковать саботаж «Северного потока-2».

Белоголовый орел и немецкий волк

— А какое мнение об «СП-2» у вас лично?

— «Северный поток-2» — беспроигрышный проект и для Германии, и для России — как в части экономики, так и внешней политики. Он определённо укрепляет отношения между нашими двумя странами и выгоден для обеих.

Навальный был отправлен на лечение в немецкую клинику Шарите. Фото: EAST NEWS

— На этом фоне удивительно звучат слова других немецких политиков: мол, они против «СП-2» потому, что и Вашингтон против.

— К сожалению, многие наши политики пренебрегают Германией. Они считают, будто национальные интересы других держав-гегемонов стоят выше интересов их собственной страны. Честно говоря, я не знаю, делают ли они это под давлением или просто за деньги. В любом случае, методы американцев по остановке «Северного потока-2» — это почти уровень экономической войны. В которой многие немецкие политики сражаются на стороне США.

— Однако ваша партия АдГ придерживается иных позиций, за что подвергается критике со стороны немецких чиновников.

— Мы всегда выступали за добрые отношения с Москвой и немедленное прекращение санкций. Мир с Россией — условие мира в Европе.

Да, нас клеймят как «экстремистов» — и не только в правительстве ФРГ, но и в некоторых международных СМИ. Что, на мой взгляд, прискорбно. Очевидно, для многих «радикализм» — это когда немецкая политическая партия требует, чтобы политика ФРГ проводилась во имя благополучия и интересов нашего народа.

Дело Навального — лишь повод, чтобы саботировать «Северный поток-2» Фото: EAST NEWS

СПРАВКА «КП»

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) — третья по величине в Бундестаге и единственная в стране партия, последовательно выступающая против антироссийских санкций, нелегальной миграции, исламизации и других проблем ФРГ, о которых системные политики предпочитают не говорить.

Депутаты от АдГ неоднократно бывали в Крыму и, как и вся партия, выступают за хорошие отношения с Россией.

На днях член АдГ Армин-Паулюс Хампель выступил в Бундестаге с обличительной речью по отношению к западной версии «отравления» Навального. Видео и текст его выступления широко цитировались СМИ.

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