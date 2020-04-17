Лидер партии «Альтернатива для Германии» - о российской помощи в борьбе с COVID: Cейчас ситуация стабильна, но в ином случае Россия будет желанным партнёром

К середине апреля в Германии — некоторая стабилизация: каждый день число заболевших «чумой-2020» возрастает уже не на 6-7%, а лишь на 2-3%. Но оно всё равно велико: заражённых — 133,8 тыс.; умерших — 3,8 тыс. Каким будет мир после коронавируса — и есть ли условия, при которых ФРГ, подобно Италии или Сербии, могла бы принять российскую помощь в борьбе с пандемией?

Об этом kp.ru рассказал Тино Крупалла (Tino Chrupalla) — новый лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ): третьей по численности в Бундестаге и единственной последовательно выступающей за отмену антироссийских санкций.

«ЗАКРЫТИЕ СЕЛЬСКИХ ПОЛИКЛИНИК — ЭТО ПРОБЛЕМА»

— Господин Крупалла, как вы оцениваете действия германского федерального правительства по борьбе с пандемией?

— Ситуация лучше по сравнению с такими странами, как Италия, Испания или Англия, поскольку до сих пор у нас относительно немного смертей из-за коронавируса [на момент публикации: в трёх перечисленных государствах — 22 тыс., 19,5 тыс., 13,7 тыс. соответственно — прим. ред.]. Немецкая система здравоохранения хорошо оснащена в европейском и международном сравнении. Однако в последние годы были и упущения: демонтаж койко-мест для интенсивной терапии, недостаточное количество защитной одежды для врачей и медсестер, общий режим экономии в больницах, закрытие сельских поликлиник.

Работа немецких медиков у койки больного коронавирусом в городе Ханау.Фото: REUTERS

— Надо ли ужесточать карантин?

— Это, безусловно, правильно: принимать защитные меры, такие как контроль социальной дистанции или запрет больших скоплений людей. Тем не менее, АдГ призывает федеральное правительство после Пасхи вновь открыть важные области экономики: розничную торговлю, включая рестораны, которые страдают от блокады; школы и детские сады. Мы должны постепенно оживить наше общество, чтобы избежать безработицы, спасти экономику — и при этом, конечно, защитить людей, следовать правилам гигиены на работе в течение определённого времени, дабы сдерживать вирус. Расширение карантинных ограничений после Пасхи имело бы драматические социальные и экономические последствия.

«МИР ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ — ЭТО ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

— В борьбе с пандемией Россия оказала помощь Италии, Сербии и ряду других стран. Нуждается ли в чём-либо подобном Германия?

— Сейчас немецкая система здравоохранения способна помочь всем пациентам на высоком уровне. Клиники на юге ФРГ даже принимали тяжело больных пациентов из [французского] Эльзаса или северной Италии, чтобы облегчить состояние их больниц. Мы надеемся, что нам не понадобится помощь из-за рубежа, но в случае, если произойдёт иное, Россия, конечно, является желанным партнером.

Эвакуация пациента с коронавирусом медицинским вертолетом в Германии.Фото: REUTERS

— Каким Вы видите будущее мира после коронавируса?

— Должен произойти возврат к сильным сторонам каждого государства. К примеру, для Германии это означает, что нам необходимо вспомнить о национальном производстве антибиотиков, пресечь зависимость от импорта важных лекарств и средств медицинской защиты из-за рубежа, особенно из Китая. Германия когда-то считалась «мировой аптекой» — из-за множества новаторских разработок в этой области, куда нам следует вернуться.

— Но кризис ещё не закончился. Какие рецепты полезны прямо сейчас?

— Необузданная глобализация вернулась нам бумерангом. На наш взгляд, должна развиваться региональная торговля сельхозтоварами — это преимущество в условиях кризиса. Новый принцип должен гласить: как можно больше регионализма — и как можно меньше глобализма.

Наконец, АдГ выступает за охрану окружающей среды. [Для российского читателя считаем важным пояснить: год назад ту же тему в Европе пытались приватизировать движения «Зелёных» и девочки-активистки Грета Тунберг, но на самом деле этот вопрос куда шире — прим. ред.]. Если сравнить состояние природы сейчас и до кризиса — благодаря ему мы узнали, насколько чрезмерная эксплуатация сказывается на окружающей среде, и это тоже должно послужить уроком.

— В будущем году — выборы в Бундестаг. Холят слухи о якобы расколе АдГ на «более патриотическую» и «более либеральную» фракции.

— Оба этих течения имеют будущее в рамках нашей партии. Точно так же и другие политические силы порой располагают несколькими крыльями или группами. «Альтернатива для Германии» — сравнительно молодое движение [основано в 2013 году — ред.], которое быстро пришло к успеху. Но мы выживем только как «Народная партия» — как единое целое с внутренним разнообразием. И абсолютно уверен, что мы придём к успеху на благо страны.