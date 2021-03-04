В двух американских штатах отменяют масочный режим и полностью открывают экономику

Поводом для отмены ограничений послужило ущерб, который понес Техас после недавних снегопадов и сильных морозов Фото: REUTERS

Губернатор штата Техас Грег Эббот и его коллега из Миссисипи Тейт Ривз, несмотря на предупреждения медиков о необходимости дальнейшего соблюдения мер безопасности, в один день объявили об отмене обязательного масочного режима в своих регионах.

Эббот заявил, что помимо отмены обязательного ношения масок, все прежние коронавирусные ограничения с 10 марта также считаются недействующими:

– Слишком много техасцев лишились возможности трудоустройства. Слишком много владельцев малого бизнеса изо всех сил пытались оплачивать свои счета. Этому нужно положить конец. Пришло время открыть Техас на 100%.

Об отмене масочного режима в штате сообщил и губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз, пообещав, что новые указы вскоре вступят в силу, и бизнес сможет открыться полностью.

Поводом для отмены ограничений послужило ущерб, который понес Техас после недавних снегопадов и сильных морозов, снижение уровня заболеваемости коронавирусом, а также массовая прививочная кампания.

Однако далеко не все разделяют радужные настроения губернаторов. Так, например, судья округа Харрис (штат Техас) Лина Идальго заявила о своем несогласии с решением Эббота и предупредила о возможной опасности:

– Сейчас не время обращать вспять те успехи, которых мы так усердно добивались. В лучшем случае сегодняшнее решение – это принятие желаемого за действительное. В худшем – это циничная попытка отвлечь техасцев от неудач надзора штата за нашей энергосистемой… Каждый раз, когда меры общественного здравоохранения отменяются, мы наблюдаем всплеск госпитализаций.

С мнением губернатора не согласились и мэры крупнейших городов Техаса, таких как Хьюстон, Даллас и Остин. Они заявили, что будут и дальше поощрять ношение масок и соблюдение принятых ранее мер безопасности. В противном случае, по словам градоначальника Хьюстона Сильвестра Тернера, «все принесенные жертвы могут оказаться напрасными».

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