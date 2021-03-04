В США заявили о первых случаях «вечного» заражения коронавирусом

Коронавирус в мире врачи больной REUTERS Фото: REUTERS

Американские медики из Университета Южной Калифорнии сообщили, что впервые в мире выявили случаи «вечного» заражения коронавирусом. Речь идет о трех больных лейкемией пациентах, в организме которых следы COVID-19 сохраняются дольше полугода, сообщает портал medRxiv.

Уточняется, что эти пациенты – молодой человек и два ребенка дошкольного возраста, мальчик и девочка. По мнению специалистов, такое длительное присутствие вируса в организме говорит о том, что благодаря новым мутациям он может стать неуязвимым для антител.

Исследователи подчеркнули, что люди со слабой подорванной иммунной системой «очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией»: они могут заражаться несколько раз, а также подолгу не выздоравливать.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ученые из клиники Brigham and Women's в Бостоне выяснили, почему люди со второй группой крови чаще заражаются коронавирусом и тяжелее переносят заболевание COVID-19.