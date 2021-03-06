Авто с местами для поцелуев: Стартовали продажи новой Lada Largus с третьим рядом

Самый доступный многоместный автомобиль на рынке страны выпущен в обновленной версии. Фото: instagram.com/allnewlada

Самый доступный многоместный автомобиль на рынке страны выпущен в обновленной версии. АвтоВАЗ презентовал новую Lada Largus. Модернизировали модель первые за десять лет. Отечественный универсал с рестайлингом в самой простой комплектации обойдется минимум 685,9 тыс. руб. Это цена на фургон в исполнении Classic, рекомендованная заводом и с учетом маркетинговых акций. Пассажирский универсал стоит от 690,9 тыс. руб. Ценовой максимум, который указывает производитель на самую укомплектованную 7-местную Largus Cross Luxe — 981,9 тыс.руб. На деле же, скорее всего, обойдется дороже.

Модель с третьим рядом и есть воплощение рекламного слогана «С местами для поцелуев». Впрочем, компания немного припозднилась с роликом про поцелуи, выпустив его не 14 февраля в День всех влюбленных, а накануне Масленицы.

Что еще нового есть в отечественном универсале, кроме внешности и дополнительного ряда?

- Автомобиль получил новую панель приборов, мультируль с обогревом, камеру заднего вида, мультимедиа с навигацией и поддержкой Apple Carplay/Android Auto, улучшенную шумоизоляцию, обогрев ветрового стекла и задних сидений, датчик дождя и света, подлокотник водителя с боксом для хранения, новые передние сиденья с улучшенной формой и новой обивкой, круиз-контроль, - указывает производитель. - Базовое оснащение дополнилось новым оборудованием, включающим центральный замок с дистанционным управлением, маршрутный компьютер и дневные ходовые огни.

А главное, новый двигатель. В АвтоВАЗе объяснили, что в мотор внедрена новая шатунно-поршневая группа, модернизированный коленвал и газораспределительный механизм. Это позволило повысить мощность до 90 л.с., а 80% крутящего момента доступны уже на 1000 оборотах в минуту, что позволяет снизить расход топлива и снизить частоту переключений. Кроме того, исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 тыс. км. Для более старших комплектаций по-прежнему доступен двигатель 1.6 л (106 л.с.). Оба двигателя адаптированы для работы на 92-м бензине.

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