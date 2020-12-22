«Машина для разбитых дорог и низких зарплат»: чем удивит новая «Нива»

С конвейера сошел первый экземпляр отечественного внедорожника. Фото: www.samregion.ru

СЛАБЫЙ МОТОР, НО ХОРОШАЯ ПРОХОДИМОСТЬ

На АвтоВАЗе начали производство новой «Нивы» — первый экземпляр уже сошел с конвейера 21 декабря. А старт продаж ожидается в феврале 2021 года. Полное название модели — LADA Niva Travel.

Что нового у легендарного отечественного внедорожника?

- Капот с более объемными выштамповками, крупноячеистой решеткой радиатора и новыми фарами;

- Боковые молдинги и более рельефные накладки на арках колес в сочетании с новым дизайном колесных дисков;

- Полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер;

- В Off-road исполнении автомобиль имеет штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика.

Точная дата начала продаж и цена LADA Niva Travel пока неизвестны. Однако эксперты считают, что ее стоимость будет находиться в диапазоне 800-900 тысяч рублей.

- Технически «Нива», по сути, никак не изменится. Останется слабый мотор на 80 «лошадей» (у «Лады Ларгус» 105 лошадиных сил), не очень надежная коробка передач, но очень проходимая. Единственное изменение — более привлекательная внешность, - комментирует новинку автоэксперт Андрей Гречанник. - Но этого мало. Машине нужен более мощный и при этом экономичный двигатель, и более современный тип полного привода.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ МОЖНО ДАЖЕ САМОМУ

По словам Гречанника, внедорожники «Нива» всегда были сравнительно дешевыми. Цена LADA Niva Travel не может превышать миллион рублей. Иначе будет очень сложно конкурировать с «корейцами». Но тем не менее, машина будет очень востребована.

- У людей падает уровень жизни. А машина такого формата нужна жителям маленьких городов и сел, где разбиты дороги, - объясняет эксперт. - Есть много россиян, увлекающихся рыбалкой и охотой, у которых новая Niva будет пользоваться спросом. Что важно, все запчасти будут недорогими и в любой мастерской такую машину отремонтируют. Здесь все просто и недорого. Для кого-то начинка родом из 70-х - даже плюс. Эта машина как раз из тех, которые во многом можно ремонтировать и обслуживать самостоятельно. Но нового покупателя и развития продаж Niva не предвидится. Люди, которые поездили на иномарках, имеют другие требования к автомобилям.

ИСТОРИЯ ГЛАВНОГО СОВЕТСКОГО ВНЕДОРОЖНИКА

- Первую «Ниву» сделали в 1970-х специально для сельской местности, а также для рыбаков и охотников. Популярна она была потому что это машина трехдверная, легкая, компактная, с полным приводом, имеет очень хорошую проходимость по лесам, грязи, бездорожью. Среди машин АвтоВАЗа это самый проходимый автомобиль, - рассказывает автоэксперт Андрей Гречанник.

Уже в постсоветские времена появился гибрид — «Нива Шевроле».

- Когда в Россию пришли производители иномарок, они поняли, что этой стране нужен собственный маленький и недорогой внедорожник, но более комфортный, чем прежняя «Нива». Она очень жесткая, медленная, не очень хорошо едет по зимней дороге, и настолько узкая, что некуда поставить динамики, установить музыкальное оборудование, кондиционер. Решено было на ее базе создать более комфортный внедорожник. Американцы из General Motors сделали совместное предприятие GM-АвтоВАЗ и стали производить Chevrolet Niva с эмблемой Chevrolet. Название Niva и всю техническую начинку выкупили. Салон стал более вместительный, машина - пятидверной, в ней появилось музыкальное оборудование, кондиционер. И некоторое время машина была самым популярным внедорожником в стране.

И если старая Niva с 1977 года и по сей день выпускается практически без изменений (Модель LADA 4х4), то Chevrolet Niva — более молодой автомобиль с новым кузовом, но в той же самой конструкции. То есть это машина, которой более 40 лет.

Несколько лет назад General Motors ушел из России, АвтоВАЗ выкупил у GM их долю в совместном предприятии. И с тех пор модели снова возвращено исконное название LADA Niva.