Промоутер — о выгоде UFC в поражении россиянина: «На Петре Яне заработать нельзя»

Российский боец UFC Пётр Ян не сумел защитить титул чемпиона в бою против американца Алджамейна Стерлинга. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский боец UFC Пётр Ян не сумел защитить титул чемпиона в бою против американца Алджамейна Стерлинга. Поражение Яна стало самым курьёзным событием шоу UFC 259 в Лас-Вегасе. Россиянин неплохо начал поединок, с каждым раундом укрепляя свои позиции и убеждая болельщиков и зрителей в своей скорой победе. Но уже в четвёртом раунде Пётр Ян вышел за рамки правил смешанных единоборств, атаковав коленом Стерлинга, находящегося на настиле октагона на трёх точках опоры (американец стоял на одном колене).

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов специально для «Комсомолки» прокомментировал поражения Петра Яна от Стерлинга. Эксперт рассказал, что видел в дисквалификации Яна хорошо спланированное и продуманное технико-тактическое действие американца, а также объяснил, чем победа Стерлинга выгодна президенту UFC Дане Уайту.

— Я увидел сегодня блестящую в больших кавычках комбинацию команды Стерлинга и Даны Уайта. Что самое главное — она была хорошо продумана и отрепетирована. Встав на одно колено, Стерлинг оставил Петру Яну на реагирование долю доли секунды. Бойца Яна можно понять, им двигала профессиональная реакция. Всё, что сейчас хочется сделать, поддержать Яна и пожелать удачи в следующих боях, — рассказал Хрюнов.

Президент UFC Дана Уайт почти сразу после завершения турнира в Лас-Вегасе объявил о реванше Стерлинга и Яна. Уайт не стал называть сроки, только пообещал осуществить этот бой как можно раньше. Несмотря на это, Владимир Хрюнов уверен, что победа Стерлинга выгодна для промоушена, поэтому реванш с Яном может так и не состоятся.

— Единственный мотив, который выгоден Уайту — деньги. Именно поэтому я говорил про его вовлечённость в результат. Стерлинг — американец, свой парень. Сделав его чемпионом можно продвигать перспективу продаж телевизионных прав. На Петре Яне, в таком случае, заработать нельзя.

Победа Стерлинга очень выгодна Уайту. Да, он говорит о скором реванше, но у меня на этот счёт большие сомнения. Если он и состоится, то точно нескоро. Но состоится ли он вообще?

В любом случае, Яну нужно готовится дальше. К следующему бою со Стерлингом, будет он или нет, нужно готовить больше сюрпризов и неожиданностей.

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