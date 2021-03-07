Астероид Апофис подбирается к нам всё ближе и ближе

Астероид Апофис похож на картофелину.

6 марта 2021 года в 4 часа 15 минут по московскому времени астероид Апофис (Apophis), он же 99942, он же 2004NM, он же Бог Хаоса в очередной раз сблизился с Землей, пролетев мимо на расстоянии в 16 миллионов километров. Далеко, но астрономам должно хватить, чтобы окончательно понять, чего ждать от космического гостя в следующие его визиты – в 2029, 2036 и в 2068 годах, один из которых грозит стать трагическим. Вероятность столкновения Апофиса с Землей, ко всеобщему ужасу, не равно нулю.

Напомню. Астероид обнаружили американские астрономы из Национальной обсерватории в Аризоне (Kitt Peak National Observatory in Arizona) – разглядели среди звезд 19 июня 2004 года. Сфотографировали, прикинули траекторию – весьма, конечно, приблизительно на первых порах. И сильно забеспокоились. Потому получили небывало высокие шансы столкновения обнаруженного небесного тела с Землей – 1 к 300. Ему быстро подобрали подобающее угрозе имя - древнеегипетского бога Хаоса. Или тьмы. Или ужаса. Короче, назвали Апофисом.

Так Апофис выглядел на снимке, благодаря которому его обнаружили.

9 января 2013 года астероид был на миллион километров ближе к Земле, чем давеча 6 марта. Что позволило астрономам NASA уточнить его размеры. В поперечнике Апофис оказался чуть больше, чем считалось – не 300 метров, а 370. Как раз тогда математики и определили три критические даты: те самые годы - 2029, 2036 и 2068, чреватые столкновением.

Радары NASA позволили рассмотреть Апофис в 2013 году.

От первого опасного сближения, которое состоится в пятницу 13 апреля 2029 года, большой беды астрономы не ждут. В NASA, обещая, что Апофис будет виден невооруженным глазом, тем не менее заверяют, что рассчитали всё предельно точно: астероид пролетит мимо. Правда, на пугающе малом расстоянии от Земли - всего в 31300 километрах от её поверхности. Спутники связи, находящиеся на геостационарных орбитах, летают выше - в 40 тысячах километрах от поверхности Земли. Какой-нибудь может и пострадать. Если что, астероид разнесет его в пыль.

Орбюиты Земли и Апофиса периодические пересекаются.

И вероятность столкновения в 2036 году, вычисленная на основе нынешних данных, выглядит очень низкой – порядка 1 к 250000. Тоже, похоже, пронесет. А вот получится ли благополучно разминуться с Богом Хаоса в 2068 году, окончательной ясности нет.

Во-первых, Апофис отклоняется от своей орбиты – смещается примерно на 170 метров в год. А это, надо понимать, делает его все опаснее и опаснее.

Изменения в движении астероида заметили Дэвид Фарноччи (Davide Farnocchia) из NASA (Jet Propulsion Laboratory) и его коллега Дэйв Толен (Dave Tholen) из Астрономического института Гавайского университета (Institute for Astronomy at the University of Hawaii). В 2020 году они наблюдали за Апофисом с Гавайских островов в телескоп Субару (Subaru telescope. О том, что увидели, доложили Американскому астрономическому обществу (The Division for Planetary Sciences of the American Astronomical Society), выступив с докладом под названием «Detection of Yarkovsky Acceleration of (99942) Apophis». И тем самым заверили, что Апофис подвержен эффекту Ярковского (Yarkovsky Acceleration) - явлению, которое русский инженер Иван Ярковский, теоретически обосновал еще в 1900 году.

Эффект возникает в том случае, если астероид вращается. Его поверхность, попадая под лучи Солнца, разогревается, а скрываясь от них, остывает, излучая фотоны. При этом нагретая сторона излучает больше, чем холодная. В результате возникает пусть небольшая, но постоянно действующая реактивная сила. Она и «подталкивает» астероид в ту или иную сторону, смещая его с прежней орбиты.

Учесть эффект Ярковского трудно. Поэтому долгосрочные прогнозы могут, мягко говоря, страдать некоторой неточностью. А траектория движения - оставаться недетерминированной, выражаясь научным языком.

Во-вторых, нельзя исключать, что траекторию движения астероида изменит и наша тяжелая планета – притянет его к своей орбите во время предыдущих критических сближений.

2029 год станет решающим, - полагают астрономы. Есть надежда, что во время этого - самого тесного - сближения глыбу удастся наконец-то рассмотреть во всех подробностях и определить параметры её движения с предельной точностью. Может быть, NASA - самостоятельно или в партнерстве с кем-то - отправит к Апофису экспедицию? Подобный опыт уже имеется.

- Такой шанс, как в 2029 году, появляется раз в тысячу лет, подчеркивает Толен. – Мы не должны его упустить. Чтобы не остаться в неведении и трястись от страха последующие 39 лет.

А пока ученые анализируют данные, собранные ныне – в марте 2021 года.

Астрономы определили три критические даты, когда вероятно столкновения Апофиса с Землей.

КСТАТИ

Конец света или не совсем?

Вопреки апокалиптическим настроениям общественности, ученые не ждут от Апофиса конца света — маловат он для того, чтобы погубить жизнь на Земле. Или хотя бы вызвать «ядерную зиму». Сильные разрушения будут, но не далее, чем в радиусе 10 километров от падения, частичные — ожидаются в радиусе 50 километров, а в радиусе 100 километров лишь стены потрескаются, да стекла кое-где вылетят.

Конечно, если глыба попадет в густонаселенную местность, многочисленных жертв не избежать. По последним прикидкам, мощность взрыва составит 880 мегатонн в тротиловом эквиваленте. И более, чем в 15 раз превзойдет энергию взрыва, которую выделила водородная «Царь-бомба», испытанная в 1961 году на острове Новая Земля. На месте удара образуется кратер диаметром в 5-6 километров.

Апофис - велик, но рядом с Землей пролетают и более крупные глыбы. К примеру, 66 миллионов лет назад в нашу планету врезался астероид с поперечником в 15 километров, всех динозавров поубивал.

Кстати, достаточно высока вероятность того, что астероид упадет в океан. Просто в силу того, что площадь океанов на нашей планете гораздо больше, чем суши. Чем в таком случае грозит удар? Это выяснили норвежские ученые под руководством Галена Гислера ( Galen Gisler) из Университета Осло ( University of Oslo). Подробности в нашем материале.

Наиболее вероятные места падения Апофиса.

А можно ли разрушить угрожающие Земле астероиды? Например, ракетой с ядерным зарядом. Способна ли такое оружие стать эффективным против глыб в несколько сотен метров в поперечнике? Обнадеживающие ответы нашли российские физики.