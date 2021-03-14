«Это называется лободизм — его уже изучают!» Баста продолжает полоскать коллег по детскому «Голосу»

Баста продолжает полоскать коллег по детскому «Голосу». Фото: Максим ЛИ

Как это часто бывает, именно перепалки между наставниками шоу «Голос.Дети» становятся самым интересным, что происходит в эфире. В восьмом сезоне проекта уже было немало разборок: Василий Вакуленко (Баста) называл Светлану Лободу «женщиной» без сердца, а Егора Крида высмеял за оговорку в слове «американизированный» (молодой наставник сказал «америкаризированный»).

В прошедшем выпуске слепых прослушиваний Баста снова взялся за старое. Сразу после выступления 14-летней Василисы Суюновой из Троицка, которая пришла спеть адаптированную песню Нетты Барзилай с «Евровидения-2018» Toy в костюме игрушки с шипами, наставники принялись увлекать харизматичную девочку к себе в команды.

- Мне очень нравится ваш стиль, ваше исполнение, - начал заливать елей в уши Василисы Егор. - Это было очень круто. Я заметил очень крутую фразу и действие во время выступления, когда вы спели «Ну же, ты, обернись!», смотря на Лободу. И она все-таки повернулась. У меня есть маленькое ощущение, что вы хотели пойти к Светлане.

Все дружно посмеялись над этим казусом, а вот Баста решил опротестовать предложение.

- Почему это? - возмутился рэпер. - С чего это? Просто из песни слов не выкинешь. Логично, что Василиса использовала эту фразу, обращаясь к Светлане. Вообще, я нечасто включаюсь в рубку за участника. Но вам, как Вася Васе, хочу сказать: необходимо понимать и размышлять, зачем мы здесь и что мы будем делать.

Сразу после выступления 14-летней Василисы Суюновой из Троицка, которая пришла спеть адаптированную песню Нетты Барзилай с «Евровидения-2018» Toy в костюме игрушки с шипами, наставники принялись увлекать харизматичную девочку к себе в команды.

- Василий, вы каждый раз говорите одно и тоже, - осекла коллегу Лобода. Тут же извинилась и присела на подлокотник кресла к Басте. - Я же не видела выступления Василисы, расскажите, пожалуйста, как это происходило?

- А надо было поворачиваться сразу, - парировал Баста.

- Василиса, мы уже вступили в борьбу за вас, - призналась Светлана. - Простой ростовский пацан очень хочет, чтоб вы были в его команде. Если вы выберете Василия Михайловича, я буду только счастлива!

- Понимаете страгегию, ребят? - крикнул вдруг Баста после озарения. - Это называется лободизм, его уже изучают. Сначала говорит: «Иди ко мне». Когда понимает, что ничего не определено, говорит: «Мне ничего не надо. Останусь одна одинокая».

- Василий, вы уже заплываете за буйки, - не смогла промолчать Лобода. - Смотрю, акулы уже близко! Плывут к вам.

Однако выпад про гибкий подход Светланы к мотивации участников, похоже, произвел впечатление на Василису — она отправилась в команду к Василию.