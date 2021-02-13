"Лобода выскочила на сцену в костюмчике с разрезом, задавила ребенка": на шоу "Голос. Дети-8" разразился грандиозный скандал

В соцсетях на Лободу обрушилась волна гнева из-за чрезмерной откровенности нарядов

Первый выпуск 8-го сезона шоу "Голос. Дети" завершился грандиозным скандалом. Шокированная общественность обсуждает странное поведение одной из наставниц шоу Светланы Лободы по отношению к юной участнице. Помимо прочего телезрители возмущены "бесстыжим нарядом" артистки. Она появилась перед детьми в комбинезоне с экстремальным декольте, а потом нарядилась в алое платье с вырезом до бедра.

На Первом канале стартовал восьмой сезон проекта "Голос. Дети". С юными участниками за кулисами общаются Агата Муцениеце и Дмитрий Нагиев. Кресла судей заняли Егор Крид, Баста и Светлана Лобода. Однако совершенно неожиданно съемки первого выпуска детского шоу обернулись небывалой волной критики в адрес певицы. Лободу распекли за вызывающий внешний вид. Певица появилась на детском телешоу в нарядах, которые, по мнению публики, "больше подходит для стриптиза".

В соцсетях на звезду обрушилась волна гнева из-за чрезмерной откровенности нарядов. Певица предстала в изящном черном комбинезоне с невероятно глубоким декольте и в экстравагантном алом платье с декольте и разрезом на бедре. Зрители посчитали подобный гардероб неуместным на детском шоу. В комментариях в соцсетях зрители призвали организаторов детской передачи одуматься.

"Прикройте ее грудь хоть на этом шоу... Ну некрасиво же", "Как можно на детском «Голосе» быть в таком наряде, декольте очень нескромное", "Светлана талант, бесспорно, но на детский «Голос» одеться надо поскромнее!»", "Я вчера не просто негодовала, я на весь дом кричала от возмущения. Как так можно прийти на детский «Голос» в таком виде", - возмущаются фолловеры.

Однако, как выяснилось, это было лишь начало. Куда большее возмущение россиян вызвало поведение Лободы во время слепых прослушиваний детей. Так, во время выступления восьмилетней Алисы Щербань никто из наставников к ней не повернулся. При этом Светлана задорно отплясывала под зажигательную композицию перед зрителями. А когда юная участница закончила свой номер, Лобода попросила девочку повторить свои танцевальный номер. Правда, вместо того, чтобы смотреть на девочку, Светлана выскочила к ней на сцену и пустилась в пляс.

И здесь не сдержался острый на язык Станислав Садальский: "Выскочила на сцену, чтобы все увидели костюмчик с разрезом, задавила ребенка, а потом раскритиковала его. Прелестная девочка на сцене, и спела великолепно, и была искренней, чем тетя...", - написал артист в блоге.

Юная Алиса покинула сцену в слезах. За кулисами Дмитрий Нагиев как мог успокаивал малышку. Он заявив, что даже "пожилая Лобода" пустилась в пляс во время ее выступления. "Плакать тут вообще нечего. Ты видела еще, чтоб на чьем-то выступлении зал плясал? Чтобы пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях? Ни у кого этого не было, только у тебя!", - говорил Нагиев.

Но девочка так рыдала, что Дмитрию пришлось добавить: "Самое дорогое для нас, для артистов, когда мы можем нравиться зрителю. Конкурсная программа - да, тебя не взяли в конкурс, и чего? Зато тебя зритель полюбил с первого раза!". После этих слов Алиса немного успокоилась.

Отметим, новый сезон проекта "Голос. Дети" оказался в центре внимания еще до старта проекта. Дело в том, что появления Светланы Лободы в качестве наставницы никто не ожидал. Звезда прекратила сотрудничество с "Голосом" после скандальной победы Микеллы Абрамовой в 6-м сезоне. Но в итоге изменила решение и вновь заняла красное кресло наставника. По словам Светланы, она вернулась, чтобы помочь талантливым детям начать свой звездный путь.

"Детская психика - тонкий инструмент. А для меня - это огромная ответственность. Но за последнее время я получила такое количество писем от родителей и детей с просьбой вернуться, что вы просто не оставили мне выбора! Я возвращаюсь в «Голос», чтобы отдать самым талантливым детям страны всю свою энергию! Чтобы вместе с ними творить и создавать, запускать их, словно маленькие ракеты, в необъятный космический мир музыки. Чтобы дать им безудержную силу не бояться и верить в то, что рожденный для сцены, обязательно ее покорит. Я сделаю все, чтобы защитить каждого из вас и быть не только наставником, но и лучшим другом. Люблю. Жду", - писала Лобода в блоге.

По итогам первого выпуска в команде Светланы оказались Мирон Проворов, который спел песню "Батарейка" группы "Жуки", Милана Компаниченко, исполнившая idontwannabeyouanymore Билли Айлиш, Макар Смыслов с хитом "Львиное сердце" и София Фанта, которая поразила судей композицией Run to You. Всего, по правилам проекта, в каждой из групп должно быть набрано по 15 участников.

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