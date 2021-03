Незнание языка или провокация? Западные СМИ неправильно перевели ответ Путина Байдену

Не первый раз западные коллеги ломают голову над тем, как перевести яркие выражения российского лидера. Фото ТАСС/ Валерий Шарифулин

Первое больше интервью Джо Байдена в качестве президента США закончилось международным скандалом. «Ага, да» в ответ на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, явно войдет в историю.

Российский президент, комментируя слова американского коллеги, высказался более красноречиво. И, возможно, чтобы встать на один интеллектуальный уровень с Байденом, привел детскую присказку – «Кто как обзывается, тот сам так называется».

И именно с этой фразой у западных СМИ возникли проблема. Не первый раз западные коллеги ломают голову над тем, как перевести яркие выражения российского лидера.

Осознавая, что ключевым является та самая фраза, американская пресса принялась за перевод. Выбрали не самый подходящий эквивалент - «It takes one to know one». Эта английская поговорка переводится как «Рыбак рыбака видит издалека». В контексте заочной дискуссии Путина и Байдена, получается, наш президент признает обвинения американца. А ведь в оригинальном высказывании на русском ни намека на это нет!

Таким странным образом слова Путина перевели в своих публикациях, например, Bloomberg, Reuters и агентство Франс-пресс.

- Вообще-то в английском есть практически прямой аналог этого высказывания – I am rubber, you are glue. Bounces off me and sticks to you, - пишет в своем телеграм-канале журналист Стас Натанзон. - Либо ребята просто языка не знают либо намеренно обманывают. Как бы то ни было, становится понятно, какого качества информация о России попадает на Запад. Надо отправлять гуманитарную помощь в виде словарей.