Путин — о словах Байдена: Кто обзывается, тот сам так называется

Президент вспомнил как в детстве они с друзьями спорили во дворе Фото: REUTERS

- Мы действительно с ним лично знакомы, - ответил Владимир Путин на вопрос крымчан о том, что он думает по поводу слов Джо Байдена (накануне президент США фактически сказал в интервью, что считает главу России «убийцей», - ред.).

В седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией президент РФ провел по видеосвязи разговор с жителями полуострова. И они не могли не спросить его о скандальных словах, прозвучавших из Вашингтона.

- Я бы сказал ему (Байдену, - ред.) «Будьте здоровы!», - сказал Путин. - Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. Это первое. Второе, если говорить пошире. В истории каждого народа, каждого государства, много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей или даже другие народы, мы всегда смотримся как будто в зеркало. Мы всегда видим себя. Потому что всегда перекладываем на человека то, чем сами дышим, чем являемся по сути.

Президент вспомнил как в детстве они с друзьями спорили во дворе.

- И мы говорили тогда: «Кто как обзывается, тот сам так и называется», - сказал Путин. - И это не случайно. Это не просто детская поговорочка, шуточка. Смысл очень глубокий в этом. Психологический. Мы всегда в другом человеке видим собственные качества. Думаем, что он такой же, как и мы.

Президент пояснил, что сознание правящего класса США складывалось в непростых условиях.

- Ведь освоение Америки европейцами было связано с истреблением местного населения. С прямым геноцидом индейских племен. Затем был большой период рабства, очень жестокий, - перечислял Путин. - И все это сопровождает жителей США до сегодняшнего дня. Иначе откуда взялось это движение «Черные жизни имеют значение»?

Напомнил президент России и о том, что США - единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, хотя никакого военного смысла в этом не было. А было прямое истребление японского народа.

- Американцы думают, что мы такие же, как они. Но мы другие, - сказал Путин. - У нас другой генетический и нравственный код! Но мы будем с ними работать, там, где сами заинтересованы. И на условиях, которые считаем выгодными для себя. И им придется с этим считаться. Не смотря на все санкции и оскорбления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откажемся от доллара и высадим американцев из наших космических ракет: Как Россия ответит на оскорбление Байдена

Чем обернется для президента США опрометчиво брошенное «Угу, да» (подробности)