Современные школьники не стремятся поступать в вузы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Престиж высшего образования за последние 10 лет упал в 2 раза. К такому выводу пришли эксперты портала SuperJob, опросив родителей выпускников. Оказалось, что только у 43% отвечавших дети планируют продолжать учебу в вузах, а ведь в 2010 о таких намерениях заявляли 80% отвечавших, говорится в исследовании, предоставленном kp.ru.

Основная причина снижения интереса — это наблюдающееся много лет падение доходов населения, отмечают родители школьников. Кроме того, в этом году добавился и фактор пандемии. Из-за перехода на дистанционное образование дети оказались хуже готовы к экзаменам, очные курсы не работали, а приглашать репетитора, чтобы наверстать знания, не всем по карману.

И при этом, наоборот, вырос престиж квалифицированного рабочего труда. Пятая часть опрошенных (21%) признались, что их ребенок планирует идти в колледж или иное среднее профессиональное учебное заведение. А 10 лет назад таких было только 8%.

В любом случае, несмотря на материальные трудности, подавляющее большинство старшеклассников стремится после школы сначала получить хоть какую-то квалификацию. О том, что их дети планируют сразу после выпускных экзаменов идти работать, заявили только 2% родителей.

Самой популярной среди рабочих специальностей стала профессия программиста/IT-специалиста.

- Ее особенность в том, что область IT развивается так стремительно, что авторы учебных программ для высшего и среднего специального образования не успевают за жизнью, - пояснили «КП» в администрации SuperJob. - Речь идет не только о собственно программистах, но и о компьютерных дизайнерах, специалистах по работе с сервисами, SEO-администраторах. Специалистов в это сфере готовят на 6-месячных или годовых курсах, а затем навыки совершенствуются в процессе самообучения и практики.

Мнение эксперта

К станку!

Квалифицированный рабочий имеет больше шансов на трудоустройство и высокую зарплату, чем выпускник вуза.

- Мы видим, что меняется рынок труда — требуются другие компетенции, нежели чем 10 лет назад, - прокомментировал kp.ru проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. - Родители, да и сами дети видят, что диплом о высшем образовании уже не является гарантией трудоустройства и последующего хорошего заработка. Такого же уровня можно достигнуть на позиции квалифицированного рабочего. Более того, многие рабочие профессии предполагают гораздо более высокий доход — в той же IT-сфере, например.

Вместе с тем, эксперт отмечает, что экономике требуются не только айтишники, но и квалифицированные рабочие в традиционных профессиях.

- В военно-промышленном комплексе и в машиностроении не хватает квалифицированных рабочих, например, специалистов по управлению станками с числовым управлением, - сказал Сафонов. - Опытные профессионалы уходят на пенсию, им нужна смена.

КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ ВЫПУСКНИКИ

Среднее профессиональное - 8% (2010), 21% (2021).

Высшее - 80% (2010), 43% (2021)

После школы пойдет работать - 2% (2010), 2% (2021)

Еще не определились - 4% (2010), 8% (2021).

ТОП-6 ПРОФЕССИЙ ДЛЯ ВУЗА, % ответивших

Программист/IT-специалист - 26

Врач - 16

Инженер - 11

Экономист - 7

Учитель - 5

Военный - 5

… И ДЛЯ КОЛЛЕДЖА

Программист/IT-специалист - 15

Юрист - 12

Дизайнер - 12

Медсестра/медбрат/фельдшер - 9

Автомеханик/автослесарь - 9

Музыкант - 9