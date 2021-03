Катаклизм галактического масштаба: на небе зажглась новая звезда

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Катаклизм, случившийся в нашей галактике - в созвездии Кассиопеи, первым заметил Юдзи Накамура (Yuji Nakamura), астроном-любитель из Японии. Увидел 18 марта 2021 года в свой 135-миллиметровый телескоп. Весьма яркий объект 9,6 звездной величины появился в месте, в котором накануне ничего такого не было.

Любитель проинформировал профессионалов из Национальной астрономической обсерватории (National Astronomical Observatory of Japan). Те, наведя на объект свой 40-сантиметровый телескоп, установленный в Университете Киото (Kyoto University's Seimei Telescope), подтвердили: катаклизм не привиделся. Знатоки признали в нем так называемый взрыв новой. И дали ему обозначение V1405 Cas. Соответствующую информацию наблюдатели распространили через «Астрономический телеграмм», на который ссылается портал ScienceAlert, рассказавший о недавнем «светопреставлении».

Для тех, кто понимает, о чем речь, портал сообщает координаты новой: 23h 24m 47s,73 в прямом восхождении и склонении +61° 11′ 14″,8. Искомая звезда находится правее звезды Caph и чуть выше звезды HIP 115566.

Ничего не видно было, а тут - звезда.

Взрыв новой – это, конечно, не взрыв сверхновой. Послабее будет. Ну, и хорошо. Сверхновыми взрываются умирающие звезды, израсходовавшие термоядерное горючие в своих недрах. Сначала они раздуваются, превращаясь в так называемых красных гигантов. А потом взрываются с неимоверной силой, освещая вспышкой чуть ли не половину галактики. И становятся в итоге сверхновыми.

На месте сверхновой – после того, как шар вспышки рассеется - появляется нейтронная звезда - компактный и невероятно плотный объект диаметром всего в несколько десятков километров, который вращаются со скоростью несколько сотен оборотов в секунду.

Вещество умерших звезд с колоссальной скоростью уносится в космическое пространство, бомбардируя попадающиеся по пути планеты и уничтожая жизнь на близлежащих. Если, конечно, она там имелась.

Взрывы новых происходят в двойных звездных системах, состоящих из обычной звезды и белого карлика - горячего плотного объекта огромного веса и небольшого радиуса.

Некоторые белые карлики размером с Землю весят, как наше Солнце. И тоже появляются на месте сверхновых, но в тех случаях, когда погибшим звездам не хватает массы, чтобы превратиться в нейтронные.

Белый карлик, подобравшийся близко к звезде-соседке, начинает всасывать её вещество. Сосет, пока, что называется, не лопнет. Происшедший в результате термоядерный взрыв называют вспышкой новой (classical nova). Такой катаклизм как раз и случился в созвездии Кассиопеи. Его «след» виден в обычный бинокль, не говоря уж о любительских телескопах (см. Координаты выше)

Профессиональный астрономы полагают: новой взорвалась одна из звезд бинарной системы CzeV3217, расположенной в 5500 световых годах от Солнца. Это слишком далеко, чтобы катаклизм представлял хоть какую-нибудь угрозу для жизни на Земле.

БЫВАЛО И НАОБОРОТ

Светила звезда и вдруг её не стало

Из карликовой галактики Кинмана (Kinman Dwarf galaxy - PHL 293B) исчезла массивная звезда. Саму галактику, до которой 75 миллионов световых лет, видно в созвездии Водолея. Но уже без звезды.

О пропаже в конце июня 2020 года заявили Эндрю Аллан (Andrew Allan) из колледжа святой Троицы (School of Physics, Trinity College Dublin, Ireland) и его сподвижники из Европейской южной обсерватории (European Southern Observatory - ESO), сообщив подробности в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Чему обсерватория в свое время посвятила соответствующий пресс-релиз.

Звезда – так называемая яркая голубая переменная (luminous blue variable) - светила очень ярко. В 3 миллиона раз ярче Солнца. Была массивнее его, как минимум, в 100 раз. Поэтому и была видна в оптические телескопы с чудовищного расстояния. Столь яркие и мощные звезды – большая редкость во Вселенной. Астрономы очень ими интересуются. Интересовались и в ESO - точно знали, что с 2001 года по 2011 голубой гигант был на месте, сиял, как положено.

Так выглдела звезда, которая исчезла.

Необходимость вновь взглянуть на удивительную звезду возникла в августе 2019 года. Взглянули, но не увидели ее. Присмотрелись внимательнее, наведя на карликовую галактику «Очень большой телескоп» (Very Large Telescope). Не помогло. Искомой звезды там не было.

Астрономы обратились к архивным снимкам 2011 - 2016 годов – в том числе и к тем, которые были сделаны орбитальным телескопом «Хаббл». Тут-то и выяснилось, что «яркая голубая переменная» исчезла из галактики Кинмана еще в 2011 году. Как украли.

Аллан и его коллеги до сих пор теряются в догадках. И не исключают того, что случилось небывалое: гигантская звезда – одна из ярчайших во Вселенной – превратилась в черную дыру. Превратилась сразу, не став перед этим сверхновой, как положено звездам подобного вида.

Возможно, конечно, что звезда все-таки взорвалась, но ее загородило образовавшееся облако пыли.

Понять, как и куда из галактики исчезла целая звезда, возможно, получится через четыре года, когда в ESO заработает «Чрезвычайно Большой телескоп» (ELT) - достаточно мощный, чтобы наблюдать за отдельными звездами в отдаленных галактических скоплениях.

