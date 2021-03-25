Одноклассники представили премьеру собственного сериала «Пять с плюсом»

Премьера приурочена к 15-летию социальной сети Одноклассники, которое состоится 26 марта

На предпремьерном показе первой серии собственного сериала Одноклассников «Пять с плюсом» актеры, режиссер проекта и руководитель продюсерской и контентной дирекции видеоплатформы Mail.ru Group рассказали почему соцсеть сняла собственный сериал, как проходил процесс съемок во время пандемии и как родился главный саундтрек сериала. Премьера приурочена к 15-летию социальной сети Одноклассники, которое состоится 26 марта. Сериал станет одним из центральных событий юбилея соцсети.

Все зрители увидят первую серию в Одноклассниках 25 марта в 20:00 в эфире вечернего шоу соцсети «ОК на связи!». Актеры и режиссер сериала расскажут пользователям подробности о процессе съемок, главных героях и об идее сериала. После премьеры первый эпизод будет доступен в официальной группе проекта.

Главная тема ситкома — взаимоотношения людей. В первой серии зрители увидят как главные герои — молодая пара Оля (Лукерья Ильяшенко) и Стас (Артем Цуканов) — получают от родителей квартиру в Москве, но чтобы накопить на свадьбу, решают сдать комнаты своим знакомым. На протяжении всего сезона герои будут учиться брать ответственность за свои решения и поступки и обретут новых настоящих друзей.

«В сериале представлены очень яркие самобытные персонажи и сами актеры — это люди с яркими характерами. Например, один из моих любимых героев — это вернувшийся с Бали просвещенный Витя (Дмитрий Ендальцев), который завершает каждую серию своим видеоблогом «Будда на диване» в OK Live. Мы очень рады, что получилось объединить таких разных характерных героев в готовом продукте, который у нас получился» — рассказала на презентации сериала Екатерина Сергеева, руководитель продюсерской и контентной дирекции видеоплатформы Mail.ru Group.

«Это сериал, который понравится всем, нельзя делить зрителя по определенным категориям, ведь бывают очень молодые взрослые и бывают очень старые молодые, поэтому все будет зависеть от того, насколько люди будут готовы воспринимать сюжет» — делится своими впечатлениями Артём Цуканов, исполнитель главной роли Стаса в сериале.

Особое внимание создатели сериала уделили плейлисту, в который вошли композиции современных молодых исполнителей, которые несут в себе идею «новой популярной музыки». Главным саундтреком сериала была выбрана песня «Магнит» московского музыкального проекта «ШЫША», также в плейлист вошли композиции группы «Папа», «хмыров», «Дайте Танк (!)» и многих других. Саунд продюсером сериала выступил музыкальный редактор и продюсер Сергей Мудрик.

«Это было мое желание — открыть новые группы. Хотелось услышать что-то новое и свежее, а не привычные всем хиты. Мне хотелось, чтобы у зрителя после просмотра возникло желание найти композиции из сериала и добавить в их свои плейлисты» — комментирует Дина Штурманова, режиссер сериала.

Работа над сериалом длилась больше года, главные роли в сериале исполнили молодые российские актеры: Артем Цуканов (Стас), Лукерья Ильяшенко (Оля), Дмитрий Ендальцев (Витя), Юлия Франц (Лера) и Артем Ешкин (Толик). Всего зрители увидят 10 серий, которые будут выходить раз в неделю. Производством сериала занималась компания AVK production.

Лукерья Ильяшенко, сыгравшая главную роль Оли в сериале, рассказала о съемочном процессе: «Для меня это очень серьезный проект. Обычно в своих ролях я играю антагонистов, а тут комедийная роль, абсолютно не свойственная мне по психофизике. Играть комедию очень сложно — важно быть максимально естественным и поймать грань, чтобы не уйти в кривляние».

«Комедия — это очень сложный жанр, в котором трудно существовать и работать. Факт того, что мы снимали сериал для социальной сети, никак не повлиял на сложность и качество проделанной работы. Наблюдая за всей нашей командой, могу сказать, что каждый подходил к задаче очень ответственно и со всей серьезностью» — поделилась впечатлениями Юлия Франц, о работе над ролью Леры в сериале.

Также актеры рассказали о взаимоотношениях с режиссером и внутри команды во время съемок сериала, есть ли схожесть между героями и их актерами, а также в каком возрасте они переехали от родителей — почти все в отличие от героев сериала уже в 18 лет жили самостоятельно.

Одноклассники стали первой соцсетью в России, которая представила собственный оригинальный сериал — «Пять с плюсом». Производство комедийного сериала стало новым шагом ОК в работе с собственным профессиональным контентом после успеха сразу нескольких шоу на платформе соцсети, включая вечернее шоу со звездами «ОК на связи!». С помощью технологий видеоплатформы и собственной творческой студии Одноклассники обеспечат всем зрителям интерактивный просмотр сериала: пользователи смогут обсуждать героев и эпизоды в онлайн-чате, получат возможность принять участие в опросах и викторинах о дальнейшем развитии сюжета.

Информация о сериале:

Дата выхода в России: 25 марта 2021 года

Производство: AVK production

Жанр: комедия, семейный

Режиссёр: Дина Штурманова

Авторы сценария: Андрей Бережанский, Дина Штурманова

В главных ролях: Артем Цуканов, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Ендальцев, Юлия Франц, Артем Ешкин

Возраст: 18+