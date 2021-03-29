Дорогой помощник: можно ли сэкономить на покупке робота-пылесоса

Пылесос давно стал незаменимым помощником в уборке дома. За свою более чем вековую историю он превратился из средства для сбора пыли в настоящего многофункционального помощника, способного взять на себя все заботы по уборке.

Сегодня на рынке представлен огромный выбор технических средств, на любой вкус и кошелек, но любая хозяйка мечтает найти золотую середину, чтобы добиться оптимального сочетания цены, функциональности и при этом получить современное устройство.

Рынок пылесосов все больше переориентируется в пользу устройств-роботов. Чаще всего их выбирают не только из-за компактного дизайна, но и возможности сэкономить время.

Современные умные машины способны самостоятельно проводить поддерживающую уборку, пылесосить, мыть пол в любой день и час, достаточно просто выставить график и очертить фронт работ.

При этом вовсе не обязательно находиться дома и нажимать кнопку старта. Роботы позволяют управлять ими на расстоянии, достаточно установить мобильное приложение и нажать запуск.

Еще одна полезная функция – это способность самоочищаться. По статистике, именно процедура чистки пылесоса вызывает самое большое недовольство потребителя.

Современные технологии способны решить и эту проблему. Производители предлагают модели, оснащенные пылеулавливающей станцией.

Внешне устройство напоминает колонку: внизу расположено парковочное место, а наверху – отсек для накопления мусора с одноразовым мешком.

Оказавшись на парковке пылесос, словно космический корабль, стыкуется со станцией и по воздуховоду происходит перекачивание мусора.

В итоге робот остается чистым и готов к следующей уборке, а мусор герметично запакован на станции. При этом менять мешок для сбора пыли вовсе не обязательно после каждой чистки, станция оповестит, когда он заполнится по максимуму. Некоторые станции могут хранить собранный мусор до одного месяца.

Есть у подобных умных устройств и свой минус – это цена. Рассчитывать, что техника подобного класса будет стоить дешево, не приходится.

Представленные на рынке известные модели с технологией пылеулавливания от Irobot, Ecovacs, Proscenic и др. обходятся совсем недешево. Ценник на устройства стартует от 700 долларов и часто перешагивает отметку в тысячу долларов (по курсу ЦБ на 25 марта 2021 года – 53 – 76 тысяч рублей).

Ценник на аналогичные модели новых брендов Lydsto и Roidmi стартует от 350 долларов (по курсу 26 тысяч рублей).

В Lydsto и Roidmi сочетаются не только все перечисленные выше технические преимущества робота-пылесоса с автоматической станцией, но забота о здоровье потребителя.

Производитель экономичной техники первым на рынке применил концепцию «стерилизации и дезодорации».

После каждого сбора пыли производится антибактериальная обработка автоматический станции и мусорной камеры. Что исключает повторное загрязнение и попадание в воздух микрочастиц пыли.

Таким образом, робот-пылесос может стать незаменимым помощником в быту, сэкономив драгоценное время и семейный бюджет.