Постковидный синдром: выпадают волосы, закладывает уши, скачет давление

В результате перенесенной коронавирусной инфекции нередко развивается так называемый постковидный синдром. Фото: Shutterstock

По данным на понедельник, 29 марта, в нашей стране выявлено 8 711 случаев заражения коронавирусом. Умерло 293 заболевших, выздоровели 7280 человек. Всего же с начала эпидемии по статистике перенесли инфекцию 4 146 408 жителей России.

При этом у многих болезнь не проходит бесследно для организма, отмечают эксперты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. В медицине уже появилось понятие «постковидный синдром». Как правило, к нему относят тяжелые осложнения, затрагивающие самые разные системы и органы организма. Однако есть и менее очевидные последствия ковида, но не менее неприятные, а порой и по-настоящему мучительные для переболевших. В ряде случаев такие отголоски болезни могут обернуться серьезными проблемами для здоровья, если вовремя не обратиться к врачу, предупреждают специалисты.

Последние данные о самых распространенных проявлениях постковидного синдрома и их причинах для kp.ru прокомментировала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

БОЛЕЗНЬ ПРОШЛА, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА - НЕТ

- В результате перенесенной коронавирусной инфекции нередко развивается так называемый постковидный синдром. Причем он может быть не только у пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, но и у тех, кто перенес заболевание относительно легко, - говорит эксперт.

Чаще всего встречаются такие проявления постковидного синдрома:

- долго сохраняющийся кашель, одышка и повышенная утомляемость;

- когнитивные нарушения: снижение памяти, концентрации внимания;

- проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы: учащенное сердцебиение (тахикардия) и повышение артериального давления.

«Ряд пациентов жалуются на чувство жжения в груди, головную и мышечные боли, головокружение. У некоторых отмечается субфебрилитет, когда температура постоянно держится на уровне 37 – 37,5», - рассказывает Наталья Пшеничная.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ПРОПАДАЕТ ОБОНЯНИЕ

- Еще одно из часто встречающихся осложнений перенесенной коронавирусной инфекции – нарушение обоняния (аносмия), - продолжает профессор Пшеничная. - По данным разных исследований, она встречается в 80% случаев. На потерю или искажение вкуса жалуется более 50% пациентов.

Нарушения вкуса и обоняния связаны предположительно с поражением так называемых сустантекулярных (вспомогательных) клеток, говорит эксперт. Эти клетки окружают чувствительные нейроны - те самые, которые отвечают за наше восприятие запахов и вкусовых ощущений. Как рассказал ранее в интервью «КП» директор Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Валерий Свистушкин, по наблюдениям примерно у 5-10% людей после ковида обоняние не восстанавливается в течение полугода. Есть вероятность, что в таких случаях человек может лишиться восприятия запахов навсегда.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

ДОКТОР, ЗАЛОЖИЛО УШИ!

- Достаточно часто встречается и такое осложнение ковида, как заложенность ушей, - отмечает доктор Пшеничная. - Евстахиева (слуховая) труба, расположенная в среднем ухе, отвечает за нормализацию в нем давления. Коронавирусная инфекция, как и другие респираторные вирусы, если она сопровождается насморком, может спровоцировать отек слизистой оболочки носоглотки. Из-за этого происходит сужение или полная закупорка евстахиевой трубы. В результате за барабанной перепонкой образуется вакуум, который обездвиживает ее, а у пациента появляется ощущение заложенности уха (ушей).

Обычно по мере угасания респираторных симптомов ощущение заложенности уха тоже исчезает, но после коронавирусной инфекции оно остается довольно долго, говорит эксперт.

Важно: иногда в евстахиеву трубу проникают болезнетворные бактерии, которые приводят к ее воспалению и развитию тубоотита. Поэтому, если на фоне заложенности уха появляются боли в нем, необходимо немедленно обратиться к врачу-отоларингологу. Потому что тубоотит может привести к более грозным осложнениям – менингиту, энцефалиту, абсцессу головного мозга, предупреждает врач.

БОЛЬНАЯ ТЕМА: ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС

Даже нескончаемый кашель и постоянная усталость могут померкнуть на фоне такого последствия ковида, как выпадение волос. Во всяком случае, для женщин это может стать настоящей трагедией.

- После перенесенного COVID-19 нередко развивается алопеция (выпадение волос), так как состояние волосяного покрова напрямую связано с состоянием нашего организма, - поясняет Наталья Пшеничная. - Коронавирусная инфекция – серьезный удар, который подрывает ресурсы организма, необходимые для роста волос.

Так как организм бросает все силы на поддержание своих жизненно необходимых функций, все процессы в нем нарушаются, возникает гипоксия (кислородное голодание) органов и тканей, говорит эксперт. Кроме того, COVID-19 провоцирует развитие васкулита, то есть поражения внутреннего слоя кровеносных сосудов.

- Все это может приводить к нарушению кровоснабжения волосяных фолликул и их активному переходу в спящее состояние, что приводит к чрезмерному выпадению волос. Потеря волос обыкновенно происходит равномерно по всей коже головы, однако в некоторых зонах состояние может быть более серьезным или более очевидным, - отмечает профессор.

ВМЕСТО ВЫВОДА

- Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, важно не отмахиваться от неприятных симптомов, развившихся после коронавирусной инфекции, а обратиться к врачу, - подчеркивает замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В частности, при сильном выпадении волос рекомендуется прием врача-трихолога. Имейте в виду, что такие специалисты не работают в рамках ОМС, к ним можно попасть только платно. Если такой возможности у вас нет, обращайтесь к дерматологу. Он также занимается проблемами облысения, хотя и не настолько глубоко, как трихологи.

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