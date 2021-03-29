В России 29 марта 2021 года выявлено 8 711 новых заражённых коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 29 марта 2021 года выявлено 127 061 720 заболевших коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 8 711 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном по борьбе с коронавирусом. Общее число заразившихся составляет 4,5 миллиона человек.

Среди пациентов, у которых выявлено заражение COVID-19, симптомов болезни не наблюдалось у 13,1% Заболевшие за последние сутки выявлены в 84 регионах России из 85.

За всё время пандемии в России выздоровели 4,1 миллиона пациентов, а погибли от заражения коронавирусом и сопутствующих заболеваний 98 033 человека.

Врачи смогли выписать после прохождения лечения от коронавируса ещё 7 280 человек. Погибли за сутки 293 человека.

Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Москве - 1 612 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 697 заражёнными, а на третьем - Московская область, где выявили 595 больных.

Меньше всего случаев заражения коронавирусом за последние сутки зарегистрировано в Чукотском автономном округе, Магаданской области и Республике Тыве. В трёх этих регионах выявлено по одному заражённому.