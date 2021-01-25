Врач рассказала, как определить постковидный синдром Фото: Александр ГЛУЗ

Коронавирус нередко дает о себе знать и после самой болезни. А некоторые симптомы не проходят в течение долгого времени. Главный врач СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Екатерина Вострикова в интервью kp.ru объяснила, как обнаружить у себя постковидный синдром. Для этого нужно сдать анализы крови и мочи.

Если вы чувствуете дискомфорт со стороны сердечно-сосудистой системы, то стоит, не откладывая, обратиться к кардиологу и сделать ЭКГ. А выявить проблемы с желудочно-кишечным трактом поможет УЗИ и соответствующие анализы. Последний совет касается бессонницы, тревожности и депрессивных состояний. Если вы обнаруживаете эти симптомы у себя, то нужно посетить врача-нарколога.

В целом всем, кто перенес COVID-19, следует тщательнее следить за своим здоровьем.

Кроме этого, врач рассказала о том, что некоторые симптомы появляются только через два месяца после выздоровления. К таким проявлениям относятся боли в суставах, груди и депрессивные состояния.